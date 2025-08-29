Hà Nội

Xã hội

Rủ nhau vào bar “bay lắc”, nhóm bạn chia nhau hơn 21 năm tù

Với cáo buộc tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Nguyễn Viết Thu, Nguyễn Đại Khởi và Nguyễn Minh Thảo bị TAND TP Huế tuyên phạt hơn 21 năm tù.

Hạo Nhiên

Ngày 29/8, Tòa án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo Nguyễn Viết Thu (SN 1993), Nguyễn Đại Khởi (SN 2003), Nguyễn Minh Thảo (SN 1994), cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 8/2/2025, sau khi ăn nhậu, Thu cùng Khởi, Thảo và một số thanh niên khác đến quán bar ASTA (số 9 Hùng Vương, phường Phú Hội, TP Huế) để tiếp tục uống rượu, nghe nhạc.

Tại bàn Vip 11, Thu nhắn tin rủ thêm Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1992) và Khởi rủ Trần Thị Ngân Tâm (SN 2003) đến chơi cùng.

Do có ý định sử dụng ma túy, Thu, Thảo và Khởi bàn bạc, thống nhất mua ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Tại quán, Thu nhận ra Nguyễn Phước Thạnh (SN 1989, trú phường Gia Hội, TP Huế), người trước đó từng bán ma túy cho mình, nên đã đặt mua 1 hộp ma túy khay và 4 viên thuốc lắc với giá 5,2 triệu đồng. Sau đó, Thạnh “xào” ma túy giúp để nhóm này sử dụng.

z6851467962173-aea97de0b8265ecfde9ad9993407305700-26-16-07still048.png
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh.

Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi đã dùng hết, Thu tiếp tục mua thêm nửa hộp ma túy khay với giá 2 triệu đồng từ Thạnh để cả nhóm dùng tiếp.

Khoảng 23h40’ cùng ngày, lực lượng Công an TP Huế tiến hành kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại bàn Vip 11. Tang vật thu giữ là số ma túy chưa kịp sử dụng gồm 0,3751 gam MDMA và Ketamine; 1,3631 gam Ketamine.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Thu là người khởi xướng, trực tiếp liên hệ mua ma túy và cùng Khởi, Thảo tổ chức sử dụng tại quán bar.

Còn đối tượng Nguyễn Phước Thạnh đã bị khởi tố trong một vụ án khác về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Viết Thu, Nguyễn Minh Thảo cùng mức án 7 năm 3 tháng tù; Nguyễn Đại Khởi 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

