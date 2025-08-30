Hé lộ chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt 870 triệu của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an TP Đà Nẵng, 2 đối tượng bị bắt gồm: Trương Thị Thủy (67 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Liên (40 tuổi), cùng ở TP Đà Nẵng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra, từ tháng 2/2024 đến tháng 1/2025, Thủy và Liên đã dựng nhiều tình huống giả nhằm tạo lòng tin với bà Nguyễn Thị Tr. (57 tuổi), ở phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng để cho mượn tiền. Khi bà Tr. đồng ý cho mượn, bà Thủy nói Liên đứng ra nhận tiền đưa lại cho bà Thủy. Tổng số tiền bà Tr. đưa cho Liên và bà Thủy là 870 triệu đồng.

Trương Thị Thủy và Nguyễn Thị Bích Liên bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, Thủy bịa ra câu chuyện không có thật, vào năm 2013, từng mua “nải chuối bằng vàng” nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam cũ thu giữ. Sau đó, Thủy nhờ lãnh đạo cấp cao can thiệp để thắng kiện, đồng thời sắp được bồi thường số tiền lớn. Do đó, khi đối tượng Thủy nói cần nộp “thuế và phí bảo quản” trước khi giải ngân nên bà Tr. Tin tưởng cho mượn tiền.

Thủy nói với bà Tr. là Liên được giao vai trò “người đi nộp tiền tại ngân hàng”, tham gia trực tiếp trong các lần giao dịch, khiến bà Tr. càng tin tưởng và chuyển số tiền trên cho Liên và Liên chuyển cho Thủy chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân.

Được biết, tổng số tiền 870 triệu đồng chiếm đoạt của bà Tr., đối tượng Thủy giữ 800 triệu đồng và Liên 70 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.