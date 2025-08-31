Hà Nội

Xã hội

“Nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Quảng Trị bị khởi tố

Sau khi khách chuyển tiền đặt cọc để mua hàng, T.H.T (TP Cần Thơ) đã chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Hạo Nhiên

Ngày 31/8, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với T.H.T (SN 1999, trú tại ấp Vĩnh Trung, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo thông tin ban đầu, T.H.T. sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết kèm theo hình ảnh bán hàng nhằm mục đích khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, T sẽ thông báo giá tiền các mặt hàng và yêu cầu phải đặt cọc tiền.

1a.jpg
Ảnh minh hoạ.

Sau khi khách chuyển tiền đặt cọc để mua sản phẩm, T.H.T đã chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách.

Với thủ đoạn trên, ngày 10/4/2025, T. đã chiếm đoạt tài sản của anh L.C.K (SN 1988, trú tại tổ dân phố 1, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) số tiền 30.800.000 đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Lừa đảo #chiếm đoạt #tài sản #nữ quái #bán hàng qua mạng #Công an Quảng Trị

