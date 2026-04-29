NSƯT Hoài Linh tái xuất tham gia phim điện ảnh của Quách Beem

NSƯT Hoài Linh tham gia dự án điện ảnh “La bàn không hướng Bắc” của đạo diễn Quách Beem. Ê-kíp cũng tiết lộ nội dung, lý do đổi tên phim.

Diệu Nga

Dự án điện ảnh đầu tay “La bàn không hướng Bắc” của Quách Beem chính thức khai máy tại TP HCM, đánh dấu bước chuyển mình của nam ca - nhạc sĩ sang lĩnh vực điện ảnh.

“La bàn không hướng Bắc” được phát triển từ tên gọi ban đầu “Đường về”, với định hướng khai thác sâu hơn hành trình nội tâm và những lựa chọn của con người. Câu chuyện xoay quanh một người trẻ đứng trước những áp lực quen thuộc như gia đình, tình yêu và trách nhiệm, từ đó đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

Chia sẻ về lý do đổi tên, Quách Beem cho biết, “Đường về” là một tên gọi giàu cảm xúc và phù hợp với tinh thần ban đầu của câu chuyện. Tuy nhiên, khi phát triển kịch bản, ê-kíp nhận ra hành trình của nhân vật không đơn thuần là “tìm đường về”, mà là quá trình lạc hướng và đối diện với những lựa chọn sai lầm.

Quách Beem và ê-kíp trong sự kiện khai máy phim. Ảnh: ĐPCC

“La bàn không hướng Bắc” là một ẩn dụ. Khi chiếc la bàn mất phương Bắc, con người sẽ mất phương hướng. Theo đạo diễn, nhân vật chính không phải không muốn quay về, mà là đã đi quá xa, đi sai hướng đến mức khi muốn quay đầu thì mọi thứ đã không còn như cũ. Chính vì vậy, tên phim được lựa chọn nhằm gợi sự tò mò và phù hợp hơn với cách kể chuyện hiện đại.

Ở một tầng ý nghĩa khác, bộ phim đặt ra câu hỏi về những giá trị cốt lõi trong cuộc sống. Khi con người đánh mất “hướng Bắc” của mình - như gia đình, tình thương hay đạo đức - thì hành trình phía trước dễ trở thành một sự lạc lối.

Theo ê-kíp, sự thay đổi từ “Đường về” sang “La bàn không hướng Bắc” cũng phản ánh rõ cách tiếp cận nội dung. “Nếu tên gọi ban đầu nhấn mạnh vào đích đến của hành trình, thì tên mới tập trung vào quá trình con người đi lạc và những hệ quả phải đối diện. “Đường về” là nơi ta muốn đến, còn “La bàn không hướng Bắc” là lý do vì sao ta lạc đường ngay từ đầu”, ê-kíp phim chia sẻ.

Trong phim, hình ảnh “la bàn” không được sử dụng theo hướng minh họa trực diện mà mang tính biểu tượng, gắn với những lựa chọn và ranh giới đúng - sai trong cuộc sống. Thay vì xuất hiện như một vật thể cụ thể, “la bàn” được thể hiện qua các tình huống, cảm xúc và những ngã rẽ mà nhân vật phải đối diện.

Quách Beem và NSƯT Quyền Linh. Ảnh: ĐPCC

Nói thêm về nội dung phim, Quách Beem cho biết, câu chuyện tập trung vào quá trình nhân vật dần mất phương hướng và buộc phải đối diện với chính mình. Các nhân vật không được xây dựng theo kiểu đối lập trắng - đen, mà mỗi người đều có lý do cho lựa chọn của mình, từ đó tạo nên chiều sâu cảm xúc.

Theo ê-kíp, bộ phim hướng đến thông điệp về việc giữ phương hướng trong cuộc sống, đặc biệt với người trẻ trước nhiều lựa chọn và áp lực hiện đại. “Điều đáng sợ không phải là đi chậm hay đi nhanh, mà là đi đúng hướng hay sai hướng. Đôi khi, chỉ một quyết định sai cũng có thể kéo theo nhiều hệ lụy - không chỉ cho bản thân mà còn cho những người mình yêu thương. Vì vậy, hãy giữ cho mình một ‘hướng Bắc’ trong cuộc đời, để dù đi xa đến đâu, vẫn biết mình đang đi về đâu. Đừng đợi đến khi mất phương hướng rồi mới tìm đường về”, Quách Beem chia sẻ.

NSƯT Hoài Linh góp mặt trong dự án phim. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh nội dung, dự án gây chú ý khi có sự tham gia của NSƯT Quyền Linh trong vai trò cố vấn nghệ thuật và NSƯT Hoài Linh với một vai diễn khách mời mang tính cảm xúc. Theo ê-kíp, sự đồng hành của hai nghệ sĩ góp phần hoàn thiện chiều sâu câu chuyện và tạo thêm động lực trong quá trình sản xuất.

“La bàn không hướng Bắc” dự kiến quay trong 4 - 5 tuần tại Côn Đảo, TP HCM và một số địa phương khác. Phim dự kiến ra rạp vào cuối năm nay.

Quách Beem tiết lộ yêu cầu khắt khe với vai chính phim 'Đường về'

“Diễn viên không chỉ cần khả năng diễn xuất tốt mà còn phải thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc”, Quách Beem - đạo diễn phim “Đường về” chia sẻ.

Phim điện ảnh “Đường về” do đạo diễn Quách Beem thực hiện thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, ê-kíp đã tổ chức vòng casting kéo dài ba ngày để tuyển chọn diễn viên. Theo Quách Beem, đây là giai đoạn quan trọng giúp đoàn phim tìm kiếm những nhân tố phù hợp cho các vai diễn.

Theo Quách Beem, trong suốt ba ngày casting, các thành viên ban giám khảo đã làm việc liên tục gần 12 tiếng mỗi ngày để đánh giá từng thí sinh. Không chỉ chú trọng vào khả năng diễn xuất, ê-kíp còn tìm kiếm những diễn viên có thể thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật.

Hoài Linh, Quyền Linh ngồi liên tục 3 ngày chọn diễn viên cho 'Đường về'

Theo ê-kíp "Đường về", NSƯT Hoài Linh - NSƯT Quyền Linh đã ngồi liên tục 3 ngày, mỗi ngày khoảng 12 tiếng để theo dõi, góp ý và trực tiếp thị phạm cho thí sinh.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và sản xuất nội dung, Quách Beem chính thức bước vào địa hạt điện ảnh với dự án đầu tay mang tên “Đường về”. Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng, thực lực.

Theo ê-kíp, ngay khi công bố thông tin tuyển chọn diễn viên, dự án đã nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký online. Sau quá trình sàng lọc, khoảng 300 thí sinh được lựa chọn tham gia casting trực tiếp.

Sao Việt đổ về nhà thờ Tổ 100 tỷ của Hoài Linh

Năm nay, nhiều nghệ sĩ như Hoài Lâm, TiTi, Nam Thư, Hoài An, vợ chồng Anh Đức…dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu ở nhà thờ Tổ của Hoài Linh.

Trên trang cá nhân, ca sĩ TiTi của nhóm HKT (phải) chia sẻ loạt ảnh dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu tại nhà thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh. Ảnh: FB TiTi.
Hoài Lâm (ngoài cùng bên phải) cũng có mặt tại nhà thờ 100 tỷ của Hoài Linh để dự lễ giỗ Tổ nghề sân khấu. Ảnh: FB TiTi.﻿
Diễn viên Hoài An đăng tải hình ảnh bên nghệ sĩ Hoài Linh tại nhà thờ Tổ. Ảnh: FB Hoài An.
