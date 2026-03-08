Quách Beem tiết lộ yêu cầu khắt khe với vai chính phim 'Đường về'

“Diễn viên không chỉ cần khả năng diễn xuất tốt mà còn phải thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc”, Quách Beem - đạo diễn phim “Đường về” chia sẻ.

Phim điện ảnh “Đường về” do đạo diễn Quách Beem thực hiện thu hút nhiều sự chú ý. Trước đó, ê-kíp đã tổ chức vòng casting kéo dài ba ngày để tuyển chọn diễn viên. Theo Quách Beem, đây là giai đoạn quan trọng giúp đoàn phim tìm kiếm những nhân tố phù hợp cho các vai diễn.

Theo Quách Beem, trong suốt ba ngày casting, các thành viên ban giám khảo đã làm việc liên tục gần 12 tiếng mỗi ngày để đánh giá từng thí sinh. Không chỉ chú trọng vào khả năng diễn xuất, ê-kíp còn tìm kiếm những diễn viên có thể thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật.

Đạo diễn Quách Beem (ngoài cùng bên trái) tại lễ khai trương Văn phòng đại diện phía Nam của Hội Điện ảnh Việt Nam. Ảnh: NVCC

“Vai chính của phim đòi hỏi nhiều yếu tố đặc biệt. Diễn viên không chỉ cần khả năng diễn xuất tốt mà còn phải thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc. Bên cạnh đó, nhân vật còn cần có kỹ năng võ thuật và biết bơi, vì vậy ban giám khảo phải cân nhắc rất kỹ trong quá trình lựa chọn”, nam đạo diễn tiết lộ.

Chia sẻ về định hướng khi thực hiện bộ phim đầu tay, Quách Beem cho biết anh luôn đặt sự tôn trọng khán giả lên hàng đầu. “Tôi luôn nghĩ rằng khán giả chính là ân nhân của người làm nghệ thuật. Vì vậy tôi cùng ê-kíp và các diễn viên tham gia dự án đều hướng đến những giá trị tích cực, không chỉ cho riêng bộ phim “Đường về” mà còn cho nghệ thuật Việt Nam”.

Nam đạo diễn cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng trong quá trình làm phim, không phải mọi yếu tố đều có thể kiểm soát 100%, tuy nhiên, anh hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ được phát triển và bộ phim sẽ nhận được sự yêu thương, đón nhận từ khán giả.

Với dự án điện ảnh đầu tay, Quách Beem cho biết anh và ê-kíp đang nỗ lực chuẩn bị để mang đến một tác phẩm chỉn chu, giàu cảm xúc, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đất nước thông qua điện ảnh.

Phim “Đường về” dự kiến khởi quay vào cuối tháng 4 tại Côn Đảo, TP HCM và một số địa phương khác.

