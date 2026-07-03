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Xã hội

Nóng: Bộ GD&ĐT vào cuộc rà soát điểm thi môn Toán ở Tuyên Quang

Bộ GD&ĐT lập đoàn công tác, khẩn trương rà soát dấu hiệu bất thường ở môn Toán tại Tuyên Quang và sẽ kịp thời thông tin tới báo chí và Nhân dân.

Mai Loan

Sáng 3/7, Bộ GD&ĐT đã có thông tin ban đầu về kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.

Theo đó, ngày 1/7/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua rà soát, Bộ GD&ĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Do đó, ngày 2/7/2026, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, rà soát theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

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Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang kiểm tra phòng thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GD&ĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.

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Phổ điểm môn Toán 2026.

Theo thống kê, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tỉnh Tuyên Quang ghi nhận 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán trong tổng số 17.589 thí sinh dự thi. Con số này chiếm gần 3,8% trong tổng số 4.028 điểm 10 môn Toán trên cả nước.

Đáng chú ý, 147/154 bài thi đạt điểm tuyệt đối của tỉnh thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tương đương hơn 95% số điểm 10 môn Toán của địa phương. 7 điểm 10 còn lại phân bố ở một số thí sinh khác, trong đó có 3 học sinh Trường THPT chuyên Hà Giang.

Năm nay, Trường THPT chuyên Tuyên Quang có hơn 320 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Điểm trung bình môn Toán của hơn 320 học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang đạt khoảng 9,58/10.

Bên cạnh 147 em đạt điểm 10 môn Toán, phần lớn học sinh còn lại đạt từ 9 đến 9,75 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 8 rất ít và chỉ ghi nhận một trường hợp đạt 7 điểm.

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