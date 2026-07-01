Phổ điểm môn Toán tốt nghiệp THPT 2026: Học chắc SGK có thể đạt điểm Khá

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, chuyên gia khuyên không nên chạy đua học thêm hết nơi đến nơi khác, chỉ cần học sách giáo khoa là đạt điểm khá môn Toán.

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi và phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, điểm trung bình môn Toán là 5,65, tăng 0,87 điểm so với năm 2025. Số bài thi đạt điểm 10 là 4.208, tăng mạnh so với con số 513 vào năm ngoái. Tỉ lệ bài thi đạt từ 8 điểm trở lên cũng tăng lên khoảng 11%, trong khi năm ngoái chưa đến 5% và những năm trước dao động quanh mức 10%. Số bài thi bị điểm liệt (từ 1 trở xuống) là 253.

Đáng chú ý, tỉ lệ bài thi dưới trung bình giảm từ 56% vào năm 2025 xuống còn gần 38% trong năm nay, tương ứng khoảng 453.000 bài thi.

Phổ điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đề thi phân hóa sâu năng lực, có thể dùng xét tuyển đại học

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, GS.TSKH Đỗ Đức Thái, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá, từ con số 56% điểm dưới trung bình năm 2025, năm nay ở mức 38% cho thấy các thầy cô giáo, các em học sinh, các nhà trường, các Sở GD&ĐT đã nỗ lực thay đổi cách dạy, cách học, cách đánh giá đối với môn Toán, bám sát mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đó là thành quả rất đáng ghi nhận.

GS.TSKH Đỗ Đức Thái, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Quá trình tiến bộ của học sinh cũng thể hiện trong số điểm khá giỏi, đặc biệt là số điểm 10 môn Toán tăng nhiều hơn. Đó là hệ quả tất yếu của sự tiến bộ về dạy và học ở trường phổ thông trong suốt năm học 2025-2026, chứ không chỉ ở việc đề thi dễ hơn hay khó hơn.

“Tuy nhiên, với 38% bài thi đạt điểm dưới điểm 5 cho thấy còn nhiều vấn đề cần thực hiện tốt hơn, làm tốt hơn, làm sao để con số đó nhỏ hơn nữa”, ông Thái nói.

Theo ông Thái, phổ điểm môn Toán năm nay cho thấy đề thi đã đáp ứng được mục tiêu góp phần cung cấp thông tin tin cậy hoàn thành nhiệm vụ đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em học sinh lớp 12.

Với 11% số học sinh có điểm số lớn hơn 8, đề thi cũng đã thực hiện được phân hóa sâu năng lực sâu của học sinh, cho phép cung cấp thông tin tin cậy cho các trường đại học và cao đẳng dựa vào kết quả để tuyển sinh, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và công bằng trong tuyển sinh.

Cùng với đó, phổ điểm cho thấy thực chất giáo dục Toán học ở bậc phổ thông như thế nào để làm tốt hơn nữa công tác dạy và học.

Không nên chạy đua học thêm hết nơi đến nơi khác, chỉ cần học chắc SGK

GS.TSKH Đỗ Đức Thái cho hay, từ thực tế cho thấy, đề thi đánh giá học sinh dựa trên cơ sở kiến thức nền tảng Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định. Như vậy, các em học sinh chỉ cần học tốt trên lớp, học phần cứng chương trình quy định, học phần cứng sách giáo khoa là hoàn toàn có thể đạt được kết quả khá trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

“Các em học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm, không nên chạy đua học thêm hết nơi đến nơi khác. Học sinh cần học tốt ở trường, tự học ở nhà. Thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi, tham gia hoạt động thể thao, học các môn nghệ thuật để có thể phát triển thể chất, phát triển trí tuệ thẩm mỹ và đặc biệt là có thời gian để có thể học kỹ năng sống, kỹ năng mềm. Những điều đó hết sức cần thiết cho các em khi bước vào cuộc sống sau này”, ông Thái cho hay.

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Đồng quan điểm, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, cho rằng khi đối sánh phổ điểm năm 2025 và 2026 có thể thấy đề thi môn Toán đã dần ổn định. Nếu năm 2025, năm đầu tiên áp dụng cách ra đề mới, học sinh và giáo viên còn gặp nhiều khó khăn thì đến năm nay, khi Bộ GDĐT tiếp tục duy trì cấu trúc và cách thức ra đề, kết quả thi đã cải thiện rõ rệt. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy học sinh và giáo viên đã thích ứng tốt với định hướng đổi mới.

Theo phổ điểm được công bố, điểm trung bình môn Toán của tất cả tỉnh, thành đều tăng so với năm 2025. Nếu năm ngoái chỉ có 5 địa phương đạt điểm trung bình trên 5 thì năm nay con số này tăng lên 28. Ninh Bình dẫn đầu cả nước với điểm trung bình 6,265, trong tổng số 47.818 thí sinh dự thi. Xếp sau lần lượt là TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Về số lượng điểm 10, Hà Nội đứng đầu với 676 bài thi đạt điểm tuyệt đối, tiếp đến là TPHCM, Nghệ An và Ninh Bình. Đáng chú ý, Hưng Yên nằm trong top 5 cả về điểm trung bình lẫn số lượng điểm 10. Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng và Nghệ An cũng góp mặt trong cả hai nhóm dẫn đầu. Ở chiều ngược lại, 6 địa phương có điểm trung bình thấp nhất đều dưới 5 điểm, gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trong đó, Sơn La xếp cuối với 4,245 điểm. Năm 2025, Ninh Bình cũng là địa phương dẫn đầu điểm trung bình môn Toán với 5,406 điểm, tiếp theo là Hà Nội (5,275 điểm), TPHCM (5,256 điểm), Hải Phòng (5,115 điểm) và Hưng Yên (5,011 điểm).