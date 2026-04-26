Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương ngực bụng tại Quảng Ngãi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đã thành công cứu sống bệnh nhân đa chấn thương ngực bụng, vỡ gan và gãy xương sườn nặng nhờ xử lý nhanh chóng.

Hạo Nhiên

Ngày 26/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị đa chấn thương ngực bụng, vỡ gan và gãy nhiều xương sườn.

Theo đó, bệnh nhân N. D. L (44 tuổi, thường trú xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng vỡ gan, đang chảy máu ổ bụng...

Ngay lập tức, các y, bác sĩ cho bệnh nhân tiến hành làm cận lâm sàng khẩn cấp: Xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT scanner bụng. Sau đó, các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Ngoại tiêu hóa, Khoa Ngoại tổng hợp cùng hội chẩn chuyên môn, chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương ngực bụng, chảy máu ổ bụng vỡ gan/gãy xương sườn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bên phải.

Sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân hồi phục tốt.

Gan chứa rất nhiều mạch máu, nếu gan bị vỡ rất dễ bị mất máu nhanh. Trong trường hợp vỡ gan ở mức độ nặng cần phẫu thuật khẩn cấp mới kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Ê-kíp quyết định mổ cấp cứu ngay. Quá trình phẫu thuật trong bụng bệnh nhân lượng máu mất khoảng 2.800 ml vừa máu tươi lẫn máu đông, gan vỡ dập nát hạ phân thùy V, VI, VII.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ phần gan vỡ dập nát, khâu gan cầm máu. Gan vỡ diện rộng, vỡ sâu nhiều hạ phân thùy, mặc dù cầm máu kỹ nhưng gan vẫn còn rỉ máu liên tục, các bác sĩ quyết định chèn gạc ép gan để cầm máu.

Sau phẫu thuật 48 giờ, kiểm tra siêu âm bụng không thấy dịch máu, xét nghiệm kiểm tra máu trong giới hạn cho phép.

Tiến hành phẫu thuật lần 2, các bác sĩ lấy bỏ gạc chèn, kiểm tra gan không còn chảy máu, các cơ quan nội tạng khác không tổn thương, rửa bụng, đặt dẫn lưu gầm gan. Chèn gạc cầm máu là phương pháp tạm thời chờ mổ lại cầm máu thực thụ trong những chấn thương gan nặng độ IV, độ V, bệnh nhân mất máu nhiều, tình trạng nặng.

Hiện, bệnh nhân đã khỏe mạnh và xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y, bác sĩ.

Vỡ gan trong chấn thương bụng kín là một tình trạng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Gan là cơ quan lớn, giàu mạch máu nên khi bị tổn thương sẽ gây nhiều biến chứng nghiêm trọng. Vỡ gan gây chảy máu ổ bụng là cấp cứu ngoại khoa cực kỳ nguy kịch. Đặc biệt, do xuất huyết nội không kiểm soát, sốc mất máu nhanh, biến chứng nặng dẫn đến tử vong rất cao.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông Đồng Nai bị đạn bắn xuyên ngực được cứu sống ngoạn mục

Bệnh viện ở Đồng Nai vừa thành công phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị đạn xuyên ngực, thể hiện khả năng phản ứng nhanh và chuyên môn cao trong cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhân nam bị đạn bắn xuyên ngực với tổn thương đặc biệt nguy hiểm.

Bệnh nhân P.V.H (32 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) nhập viện vào khoảng 11h ngày 20/4 trong tình trạng nguy kịch.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cách cấp cứu khi chấn thương vùng đầu, bảo vệ mạng sống

Khi gặp người bị chấn thương vùng đầu với các biểu hiện như hôn mê, lơ mơ, đau đầu dữ dội, nôn ói, co giật, bất thường về đồng tử, cần đến viện cấp cứu ngay.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhân nhi 13 tuổi chấn thương sọ não nặng trong tình trạng hết sức nguy kịch. Thành công của ca bệnh là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của quy trình “báo động đỏ” cùng sự phối hợp nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Khi vào cấp cứu, bệnh nhân có biểu hiện đồng tử bên phải giãn rộng, mất phản xạ ánh sáng, trong khi đồng tử bên trái bắt đầu giãn - dấu hiệu cảnh báo tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay sau đó, các bác sĩ xác định đây là trường hợp chấn thương sọ não nặng và kích hoạt quy trình báo động đỏ toàn viện.

Xem chi tiết

