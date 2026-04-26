Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương ngực bụng tại Quảng Ngãi

Ngày 26/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa cứu sống 1 bệnh nhân bị đa chấn thương ngực bụng, vỡ gan và gãy nhiều xương sườn.

Theo đó, bệnh nhân N. D. L (44 tuổi, thường trú xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng vỡ gan, đang chảy máu ổ bụng...

Ngay lập tức, các y, bác sĩ cho bệnh nhân tiến hành làm cận lâm sàng khẩn cấp: Xét nghiệm máu, siêu âm, chụp CT scanner bụng. Sau đó, các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu và Khoa Ngoại tiêu hóa, Khoa Ngoại tổng hợp cùng hội chẩn chuyên môn, chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương ngực bụng, chảy máu ổ bụng vỡ gan/gãy xương sườn 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bên phải.

Sau phẫu thuật, sức khoẻ bệnh nhân hồi phục tốt.

Gan chứa rất nhiều mạch máu, nếu gan bị vỡ rất dễ bị mất máu nhanh. Trong trường hợp vỡ gan ở mức độ nặng cần phẫu thuật khẩn cấp mới kịp thời cứu sống bệnh nhân.

Ê-kíp quyết định mổ cấp cứu ngay. Quá trình phẫu thuật trong bụng bệnh nhân lượng máu mất khoảng 2.800 ml vừa máu tươi lẫn máu đông, gan vỡ dập nát hạ phân thùy V, VI, VII.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ phần gan vỡ dập nát, khâu gan cầm máu. Gan vỡ diện rộng, vỡ sâu nhiều hạ phân thùy, mặc dù cầm máu kỹ nhưng gan vẫn còn rỉ máu liên tục, các bác sĩ quyết định chèn gạc ép gan để cầm máu.

Sau phẫu thuật 48 giờ, kiểm tra siêu âm bụng không thấy dịch máu, xét nghiệm kiểm tra máu trong giới hạn cho phép.

Tiến hành phẫu thuật lần 2, các bác sĩ lấy bỏ gạc chèn, kiểm tra gan không còn chảy máu, các cơ quan nội tạng khác không tổn thương, rửa bụng, đặt dẫn lưu gầm gan. Chèn gạc cầm máu là phương pháp tạm thời chờ mổ lại cầm máu thực thụ trong những chấn thương gan nặng độ IV, độ V, bệnh nhân mất máu nhiều, tình trạng nặng.

Hiện, bệnh nhân đã khỏe mạnh và xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y, bác sĩ.

Vỡ gan trong chấn thương bụng kín là một tình trạng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời. Gan là cơ quan lớn, giàu mạch máu nên khi bị tổn thương sẽ gây nhiều biến chứng nghiêm trọng. Vỡ gan gây chảy máu ổ bụng là cấp cứu ngoại khoa cực kỳ nguy kịch. Đặc biệt, do xuất huyết nội không kiểm soát, sốc mất máu nhanh, biến chứng nặng dẫn đến tử vong rất cao.