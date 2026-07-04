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Sống Khỏe

Đập ngực vào lan can, người đàn ông gãy 5 xương sườn, tràn máu màng phổi

Sau cú ngã đập mạnh vùng ngực vào lan can, người đàn ông vẫn đi lại bình thường. Chỉ đến khi đau tăng dần, anh mới phát hiện bị gãy 5 xương sườn, tràn máu phổi.

Thúy Nga

Sau cú ngã khi kiểm tra một công trình xây dựng, ông V. (49 tuổi) đập mạnh vùng ngực vào lan can. Dù vẫn tỉnh táo, không khó thở và có thể tự đi lại, ông cho rằng mình chỉ bị va đập thông thường nên tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, cơn đau vùng ngực phải ngày càng tăng. Mỗi lần hít sâu, ho hoặc xoay người, ông đều đau nhói, khiến việc sinh hoạt trở nên khó khăn.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy người bệnh bị gãy liên tiếp 5 xương sườn bên phải, từ xương sườn số 5 đến số 9. Trong đó, hai xương gãy nhiều vị trí, ba xương còn lại vỡ thành nhiều mảnh và di lệch đáng kể. Các mảnh xương sắc nhọn đã làm tổn thương nhu mô phổi, gây tràn máu và tràn khí màng phổi.

Bệnh nhân được phẫu thuật nắn chỉnh các đoạn xương gãy, cố định bằng nẹp vít chuyên dụng nhằm ngăn ngừa di lệch. Đồng thời, lượng máu đọng trong khoang màng phổi cũng được làm sạch, tạo điều kiện để phổi phục hồi sau chấn thương.

Chỉ vài ngày sau mổ, ông V. đã có thể tự ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng và tập thở theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau hai tuần tái khám, người bệnh gần như trở lại sinh hoạt bình thường và không còn cảm giác đau.

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Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

PGS.TS.BS Trần Trọng Kiểm, Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, đây là dạng chấn thương ngực phức tạp, có nguy cơ gây tổn thương phổi kéo dài nếu các đầu xương tiếp tục di lệch.

Khác với xương tay hoặc xương chân có thể hạn chế vận động để liền xương, lồng ngực luôn chuyển động theo từng nhịp thở. Khi nhiều xương sườn bị gãy và di lệch, các đầu xương liên tục cọ xát vào nhau, gây đau kéo dài và ảnh hưởng đáng kể đến chức năng hô hấp.

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Bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, chấn thương ngực do ngã hoặc va đập mạnh có thể gây gãy xương sườn, tổn thương nhu mô phổi, tràn khí hoặc tràn máu màng phổi ngay cả khi người bệnh vẫn tỉnh táo, không khó thở và đi lại bình thường.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau ngực tăng dần, đau khi hít sâu, ho, xoay người hoặc khó thở sau chấn thương, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám và chụp chiếu kịp thời. Việc phát hiện sớm giúp xử trí đúng, hạn chế nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị.

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(Nguồn: Nhân Dân)
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