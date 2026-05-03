Cứu sống nam thanh niên bị đứt động mạch cổ

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa cứu sống nam bệnh nhân bị đứt lìa động mạch cổ, đa chấn thương vùng ngực, ngưng tim, ngưng thở.

Trước đó, bệnh nhân T.X.T. (sinh năm 2006, ngụ phường Chợ Lớn) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực sau tai nạn sinh hoạt.

Cụ thể, bệnh nhân có nhiều vết thương trên lồng ngực, trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương vùng cổ bên trái đang chảy máu ồ ạt. Huyết áp bệnh nhân không đo được, dấu hiệu sốc mất máu rất nặng.

Các bác sĩ đang tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Chỉ ít phút sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp cấp cứu lập tức vừa truyền máu khẩn cấp, vừa ép tim ngoài lồng ngực.

Ngay sau đó, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch, vừa phẫu thuật vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Cấp cứu, phẫu thuật viên, bộ phận gây mê hồi sức cùng ngân hàng máu, ê-kíp bác sĩ đã khống chế được chảy máu, tái lập tuần hoàn và cứu sống người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: “Đây là trường hợp tổn thương rất nặng với tình trạng đứt lìa động mạch dưới đòn trái - một mạch máu lớn nằm gần tim. Lượng máu chảy tự do vào khoang ngực trái khoảng 1,5 lít, ước tính hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương, nếu không được xử trí kịp thời nguy cơ tử vong rất cao.…”.