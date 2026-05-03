Cứu sống nam thanh niên bị đứt động mạch cổ

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cứu sống nam thanh niên bị đứt động mạch cổ, đa chấn thương, nhờ phản ứng nhanh và kỹ thuật cấp cứu chuyên nghiệp.

Hạo Nhiên

Ngày 3/5, thông tin từ Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị vừa cứu sống nam bệnh nhân bị đứt lìa động mạch cổ, đa chấn thương vùng ngực, ngưng tim, ngưng thở.

Trước đó, bệnh nhân T.X.T. (sinh năm 2006, ngụ phường Chợ Lớn) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng ngực sau tai nạn sinh hoạt.

Cụ thể, bệnh nhân có nhiều vết thương trên lồng ngực, trong đó nghiêm trọng nhất là vết thương vùng cổ bên trái đang chảy máu ồ ạt. Huyết áp bệnh nhân không đo được, dấu hiệu sốc mất máu rất nặng.

Các bác sĩ đang tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Chỉ ít phút sau, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp cấp cứu lập tức vừa truyền máu khẩn cấp, vừa ép tim ngoài lồng ngực.

Ngay sau đó, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch, vừa phẫu thuật vừa tiếp tục truyền máu và hồi sức tích cực.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa khoa Cấp cứu, phẫu thuật viên, bộ phận gây mê hồi sức cùng ngân hàng máu, ê-kíp bác sĩ đã khống chế được chảy máu, tái lập tuần hoàn và cứu sống người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: “Đây là trường hợp tổn thương rất nặng với tình trạng đứt lìa động mạch dưới đòn trái - một mạch máu lớn nằm gần tim. Lượng máu chảy tự do vào khoang ngực trái khoảng 1,5 lít, ước tính hơn 1,5 lít máu tiếp tục thoát ra ngoài qua vết thương, nếu không được xử trí kịp thời nguy cơ tử vong rất cao.…”.

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng nguy kịch

Nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền COPD, nguy cơ tử vong cao, nam bệnh nhân 67 tuổi đã được cứu sống sau 17 ngày điều trị.

Ngày 29/4, thông tin từ Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân Trần Văn H. (67 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Trước đó, ngày 30/3, ông H. nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn trên nền viêm phổi nặng, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) do bội nhiễm, kèm bít tắc khí quản, diễn biến rất nặng, nguy cơ tử vong cao.

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim qua can thiệp mạch vành

Trong nhồi máu cơ tim, mỗi phút chậm trễ đều làm tăng diện tích cơ tim hoại tử. Việc tái thông mạch càng sớm, khả năng phục hồi càng cao.

Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca can thiệp mạch vành cấp cứu, cứu sống một bệnh nhân nam 37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp nguy kịch.

Trước đó, ngày 9/4, bệnh nhân nhập viện với triệu chứng điển hình như đau tức ngực trái lan lên vai và tay trái, kèm khó thở. Qua khai thác tiền sử, người bệnh có thói quen hút thuốc lá nhiều năm - yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến xơ vữa động mạch vành.

Sống Khỏe

Rơi vào não gan, du khách Mỹ lú lẫn, suy đa tạng, suýt ngừng tim được cứu

Cùng với suy gan, bệnh nhân còn rơi vào suy thận nặng, với chỉ số creatinin tăng lên tới khoảng 800 µmol/L – cao gấp nhiều lần bình thường.

Có dấu hiệu lú lẫn, phản ứng chậm ngay tại cổng an ninh sân bay, một du khách Mỹ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đã rơi vào não gan, suy đa tạng, toan chuyển hóa nặng, phải lọc máu khẩn cấp để giành sự sống.

Lú lẫn, suy đa tạng, suýt ngừng tim trước giờ lên máy bay

