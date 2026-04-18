Những mối quan hệ "ruột" và tỷ lệ tiết kiệm thấp của Công ty Nghĩa Hiệp Thành [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành cho thấy sự xuất hiện dày đặc của các bên mời thầu quen thuộc, đi kèm với đó là những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng".

Hải Đăng

Tiếp nối các phân tích về tính cạnh tranh đã phản ánh ở kỳ trước, theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, "sức khỏe" đấu thầu của Công ty Nghĩa Hiệp Thành còn được củng cố bởi mối quan hệ với các đơn vị tư vấn và bên mời thầu trung gian trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Số liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp này có quan hệ với khoảng 20 bên mời thầu. Trong đó, đáng chú ý nhất là mối quan hệ với "Công ty TNHH Đông Đô Thành". Tại đơn vị này, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt khoảng 20.567.581.191 đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình lại rất thấp, chỉ khoảng 0,35% (tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là khoảng 99,65%).

Tương tự, tại các gói thầu do "Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ" mời thầu, Công ty Nghĩa Hiệp Thành cũng tham gia 5 gói và trúng tuyệt đối 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 17.675.586.359 đồng với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,64%. Một đơn vị khác là "Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tín Phát" cũng ghi nhận 5 lần Công ty Nghĩa Hiệp Thành tham gia và trúng cả 5 lần, giá trị trúng thầu khoảng hơn 13,1 tỷ đồng, tỷ lệ giá trúng so với giá dự toán là 99%.

1a-497.jpg
Quyết định số 39/QĐ-PKT ngày 02/04/2026 của Phòng Kinh tế xã Tân An. Nguồn MSC

Gần đây nhất, tại gói thầu "Duy tu, sửa chữa đường Vĩnh Tân – Cây Điệp" do Phòng Kinh tế xã Tân An mời thầu, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã trúng thầu với giá 1.198.210.000 đồng theo Quyết định số 39/QĐ-PKT ngày 02/04/2026 của ông Nguyễn Văn Tiệp, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân An. So với giá gói thầu được duyệt là 1.217.988.126 đồng, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 19,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ~1,6%.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các bên mời thầu quen thuộc với tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1% (như trường hợp tại Sông Bồ và Đông Đô Thành) là một chỉ dấu cần được cơ quan quản lý đầu tư quan tâm.

Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng này nếu kéo dài có thể sẽ làm giảm tính cạnh tranh của thị trường đấu thầu địa phương và gây thất thoát gián tiếp nguồn vốn ngân sách.

Ngoài ra, hồ sơ dự thầu còn cho thấy Công ty Nghĩa Hiệp Thành thường xuyên liên danh với khoảng 12 nhà thầu khác trong 16 gói thầu, đạt tỷ lệ thắng thầu 12/16 gói. Việc tham gia với tư cách liên danh phụ tại gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị" ở Đắk Lắk hồi đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp bắt đầu có động thái mở rộng địa bàn, dù gói thầu này sau đó bị trượt.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm giải trình và bài toán kiểm soát năng lực nhà thầu trong bối cảnh mới.

Kiểm soát tính minh bạch và tránh thông đồng trong đấu thầu

  • Theo Điều 44 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu phải đảm bảo tính trung thực và khách quan. Các trường hợp gói thầu có dấu hiệu trúng sát giá (tỷ lệ tiết kiệm cực thấp) kéo dài tại cùng một bên mời thầu cần được giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo thẩm quyền.
  • Thông tư 79/2025/TT-BTC quy định việc cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu phải đảm bảo tính kịp thời. Việc minh bạch hóa các dữ liệu về quan hệ giữa nhà thầu và bên mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là công cụ quan trọng để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh.
  • Luật Đấu thầu 2023 quy định nghiêm cấm các hành vi thông đồng, thỏa thuận về việc rút đơn dự thầu hoặc thỏa thuận để một bên trúng thầu nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước.
Bạn đọc - Phản biện

Công ty Nghĩa Hiệp Thành và những gói thầu "một mình một ngựa" tại Đồng Nai [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Nai đang thu hút sự chú ý khi doanh nghiệp này liên tục trúng thầu sát giá, đặc biệt là các gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (sau đây gọi tắt là Công ty Nghĩa Hiệp Thành), có mã số thuế 3600804551, địa chỉ trụ sở tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2014 và do ông Đoàn Ngọc Cảnh làm đại diện pháp luật với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng thầu 45 gói và chỉ trượt 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 88,2%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 176,2 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập chiếm hơn 94,7 tỷ đồng.

Bạn đọc - Phản biện

Hiện tượng Nghĩa Hiệp Thành tại Đồng Nai và góc nhìn pháp lý từ chuyên gia [Kỳ 5]

Luật sư và chuyên gia đấu thầu khẳng định, việc gói thầu CHCT chỉ có 1 nhà thầu tham gia, hay chỉ định thầu tiết kiệm 198 đồng, đều là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc hiệu quả và cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, loạt bài phản ánh về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) tại tỉnh Đồng Nai đã làm lộ diện nhiều dấu hiệu đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Luật Đấu thầu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Các dấu hiệu bất thường bao gồm: Tỷ lệ trúng thầu rất cao; các gói thầu Chào hàng cạnh tranh (CHCT) qua mạng thường xuyên chỉ có 1 nhà thầu tham gia (100% trong năm 2025); tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "rất thấp" (điển hình là gói thầu tiết kiệm 198 đồng); và mối quan hệ chặt chẽ với một số Bên mời thầu cụ thể, đặc biệt là Công ty Hòa Phát TLC.

Bạn đọc - Phản biện

Nghịch lý năng lực của Nghĩa Hiệp Thành: Thắng khi "một mình", trượt vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 4]

Khi "độc diễn" tại Vĩnh Cửu cũ, Công ty Nghĩa Hiệp Thành toàn thắng. Nhưng khi tham gia đấu thầu cạnh tranh ở nơi khác, nhà thầu này lại bị loại vì những lỗi hồ sơ cơ bản.

Ở các kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phân tích về gói chỉ định thầu, tỷ lệ trúng thầu caocác mối quan hệ xung quanh Công ty Nghĩa Hiệp Thành. Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hình ảnh thành công gần như tuyệt đối của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) chủ yếu được ghi nhận tại các gói thầu ở huyện Vĩnh Cửu cũ (Đồng Nai), nơi nhà thầu này thường xuyên là đơn vị duy nhất tham dự hoặc được chỉ định thầu. Khi bước ra khỏi "vùng an toàn" này, năng lực hồ sơ của nhà thầu lập tức bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Khi có cạnh tranh, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt

