Những mối quan hệ "ruột" và tỷ lệ tiết kiệm thấp của Công ty Nghĩa Hiệp Thành [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành cho thấy sự xuất hiện dày đặc của các bên mời thầu quen thuộc, đi kèm với đó là những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ ở mức "tượng trưng".

Tiếp nối các phân tích về tính cạnh tranh đã phản ánh ở kỳ trước, theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, "sức khỏe" đấu thầu của Công ty Nghĩa Hiệp Thành còn được củng cố bởi mối quan hệ với các đơn vị tư vấn và bên mời thầu trung gian trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Số liệu thống kê cho thấy, doanh nghiệp này có quan hệ với khoảng 20 bên mời thầu. Trong đó, đáng chú ý nhất là mối quan hệ với "Công ty TNHH Đông Đô Thành". Tại đơn vị này, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 7 gói thầu và trúng cả 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt khoảng 20.567.581.191 đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình lại rất thấp, chỉ khoảng 0,35% (tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán là khoảng 99,65%).

Tương tự, tại các gói thầu do "Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Đầu tư Xây dựng Sông Bồ" mời thầu, Công ty Nghĩa Hiệp Thành cũng tham gia 5 gói và trúng tuyệt đối 5 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt khoảng 17.675.586.359 đồng với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán lên tới 99,64%. Một đơn vị khác là "Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Tín Phát" cũng ghi nhận 5 lần Công ty Nghĩa Hiệp Thành tham gia và trúng cả 5 lần, giá trị trúng thầu khoảng hơn 13,1 tỷ đồng, tỷ lệ giá trúng so với giá dự toán là 99%.

Quyết định số 39/QĐ-PKT ngày 02/04/2026 của Phòng Kinh tế xã Tân An. Nguồn MSC

Gần đây nhất, tại gói thầu "Duy tu, sửa chữa đường Vĩnh Tân – Cây Điệp" do Phòng Kinh tế xã Tân An mời thầu, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã trúng thầu với giá 1.198.210.000 đồng theo Quyết định số 39/QĐ-PKT ngày 02/04/2026 của ông Nguyễn Văn Tiệp, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân An. So với giá gói thầu được duyệt là 1.217.988.126 đồng, gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách khoảng 19,7 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm ~1,6%.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại các bên mời thầu quen thuộc với tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1% (như trường hợp tại Sông Bồ và Đông Đô Thành) là một chỉ dấu cần được cơ quan quản lý đầu tư quan tâm.

Theo quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng này nếu kéo dài có thể sẽ làm giảm tính cạnh tranh của thị trường đấu thầu địa phương và gây thất thoát gián tiếp nguồn vốn ngân sách.

Ngoài ra, hồ sơ dự thầu còn cho thấy Công ty Nghĩa Hiệp Thành thường xuyên liên danh với khoảng 12 nhà thầu khác trong 16 gói thầu, đạt tỷ lệ thắng thầu 12/16 gói. Việc tham gia với tư cách liên danh phụ tại gói thầu "Thi công xây dựng và cung cấp thiết bị" ở Đắk Lắk hồi đầu năm 2026 cho thấy doanh nghiệp bắt đầu có động thái mở rộng địa bàn, dù gói thầu này sau đó bị trượt.

[Kỳ 3:] Trách nhiệm giải trình và bài toán kiểm soát năng lực nhà thầu trong bối cảnh mới.