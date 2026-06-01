Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí ẩn xung quanh QSO1- lỗ đen lớn nhất được biết đến cho đến nay

Lỗ đen siêu khối lượng lớn nhất được biết đến cho đến nay, QSO1 đã được phát hiện, nó chiếm hơn hai phần ba khối lượng của thiên hà chủ.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Mới đây, Kính viễn vọng Không gian James Webb (JWST) đã xác nhận thêm rằng, dấu “chấm đỏ nhỏ” Abell 2744−QSO1 vừa phát hiện trong vũ trụ là một lỗ đen siêu khối lượng với hầu như không có ngôi sao nào bao quanh nó.

Lỗ đen Abell 2744−QSO1 (viết tắt là QSO1) bị nhuộm đỏ bởi bụi năng lượng cao và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi hiện tượng thấu kính hấp dẫn. Quan điểm chung hiện nay cho rằng, lỗ đen siêu khối lượng này ra đời khoảng 700 triệu năm sau Vụ Nổ Lớn Big Bang.

anh-chup-man-hinh-2026-06-01-073602.png
Hình ảnh ba chiều và các chi tiết được phóng đại do hiệu ứng thấu kính hấp dẫn tạo ra trên QSO1. Ảnh: @NASA.

Ước tính, tổng khối lượng của nó gấp khoảng 50 triệu lần khối lượng Mặt Trời, không có ngôi sao đồng hành nào bên trong và xung quanh hệ thống lỗ đen, nó cũng chiếm ⅔ khối lượng thiên hà chủ. Giới hạn trên đã khiến QSO1 trở thành lỗ đen siêu khối lượng "trần trụi nhất" được biết đến cho đến nay, có nghĩa là lỗ đen gần như thống trị toàn bộ hệ thống một mình.

Ngoài ra, kết quả này cũng đặt ra một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào mà một lỗ đen khổng lồ như vậy lại hình thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy sau khi vũ trụ ra đời? Bài báo thảo luận và đề xuất ba giả thuyết chính:

Loại đầu tiên là lỗ đen nguyên thủy hình thành ngay sau Vụ nổ lớn Big Bang.

Loại thứ hai là loại lỗ đen liên quan đến sự sụp đổ trực tiếp của các đám mây khí khổng lồ, bỏ qua giai đoạn hình thành sao.

Loại thứ ba liên quan đến sự hợp nhất liên tục của nhiều lỗ đen nhỏ trong các cụm sao có mật độ cao ở giai đoạn đầu, cuối cùng dẫn đến sự tăng khối lượng nhanh chóng.

Tuy nhiên, vì không có cụm sao dày đặc nào xung quanh QSO1, nên việc hình thành đủ số lượng lỗ đen trước rồi hợp nhất chúng từng bước thành một lỗ đen siêu khối lượng sẽ rất khó khăn, nên giả thuyết thứ ba này khó có thể được chứng minh.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#QSO1: #Lỗ đen siêu khối lượng #ngôi sao #thiên hà #hành tinh #vụ nổ

Bài liên quan

Kho tri thức

AI tạo ra đột phá trong giải mã bí ẩn của lỗ đen

Các nhà thiên văn học sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải mã những bí ẩn của lỗ đen và hé lộ bí ẩn về sự quay nhanh của Dải Ngân hà.

Nhờ khả năng tính toán mạnh mẽ của AI, các nhà thiên văn học đã tạo ra bước đột phá trong việc khám phá những thiên thể bí ẩn nhất của vũ trụ: Đó là các lỗ đen.

Nghiên cứu mới cho thấy rằng, bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu mô phỏng thông qua mạng nơron, các nhà khoa học không chỉ có thể "nhìn thấy" các lỗ đen rõ ràng hơn, mà còn lần đầu tiên tiết lộ rằng, lỗ đen siêu khối lượng ở trung tâm Dải Ngân hà, Sagittarius A*, có thể đang quay với tốc độ cực nhanh.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hành vi quái đản của lỗ đen siêu khối lượng gây chấn động giới thiên văn

Một lỗ đen siêu khối lượng, sau khi "ăn quá nhiều", đang nhanh chóng "ợ hơi" và phóng ra vật chất.

Một khám phá đáng kinh ngạc được thực hiện bởi kính viễn vọng không gian tia X XMM-Newton của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ( ESA ) đã gây chấn động cộng đồng thiên văn toàn cầu. Cụ thể, khi các nhà nghiên cứu phân tích một nhân thiên hà hoạt động (AGN) trong thiên hà Seyfert, họ đã quan sát thấy một lỗ đen siêu khối lượng có tên PG1211+143. Lỗ đen này đang nuốt chửng vật chất xung quanh với tốc độ không thể tưởng tượng được, phóng ra vật chất dư thừa với tốc độ gần bằng một phần ba tốc độ ánh sáng theo kiểu "ợ hơi".

Có thể thấy, nghiên cứu này không chỉ thách thức sự hiểu biết hiện tại của chúng ta về hành vi của lỗ đen mà còn cung cấp những manh mối hoàn toàn mới về sự tiến hóa của các thiên hà trong vũ trụ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Các nhà nghiên cứu đo khối lượng lỗ đen khủng- gã khổng lồ vũ trụ

Các chuyên gia phát hiện gã khổng lồ vũ trụ. Đó là một trong những lỗ đen lớn nhất từng được tìm thấy có khối lượng tương đương 36 tỷ lần khối lượng Mặt Trời.

Gần đây, một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã đo được một lỗ đen khổng lồ với khối lượng gấp 36 tỷ lần khối lượng Mặt Trời, khiến nó được coi là một trong những lỗ đen lớn nhất từng được phát hiện. Phát hiện này không chỉ gây chấn động cộng đồng vũ trụ học, mà còn mở ra những phương pháp mới để phát hiện các lỗ đen "ngủ yên".

Trang Space.com đưa tin rằng, lỗ đen siêu khối lượng này nằm trong một thiên hà khổng lồ cách Trái Đất khoảng 5 tỷ năm ánh sáng. Theo tác giả nghiên cứu Thomas Collett, khối lượng của lỗ đen này nằm vào "top 10 lỗ đen lớn nhất trong lịch sử thiên văn vũ trụ”. Đáng chú ý, đây là một lỗ đen "ngủ đông", nghĩa là nó không chủ động tiêu thụ vật chất. Nó tồn tại trong một thiên hà thuộc hệ thống thiên hà Móng Ngựa Vũ Trụ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới