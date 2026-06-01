Sự thật về tia sét kinh hoàng trên sao Mộc

Tàu vũ trụ Juno đã quan sát được những tia sét kinh hoàng trên sao Mộc, với sức mạnh ít nhất gấp 100 lần Trái Đất.

Thiên Đăng - (Theo Ithome)

Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, có những cơn bão khổng lồ, một số cơn bão kéo dài hàng thế kỷ. Gần đây, một nhóm nghiên cứu từ Đại học California- Berkeley đã phân tích dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA và phát hiện ra rằng, sét do các cơn bão cực đoan trên sao Mộc tạo ra mạnh hơn ít nhất 100 lần so với tia sét trên Trái đất.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu do tàu vũ trụ Juno thu thập được từ năm 2021 đến năm 2022 và phát hiện ra rằng, tia sét do siêu bão trên sao Mộc tạo ra vô cùng mạnh mẽ, với năng lượng ít nhất gấp 100 lần so với tia sét trên Trái đất, và có tia thậm chí mạnh lên tới 1 triệu lần.

Tàu vũ trụ Juno của NASA đã bay từ bắc xuống nam (vệt màu vàng) trên bầu khí quyển của Sao Mộc vào ngày 17 tháng 8 năm 2022, phát hiện một cụm xung vi sóng từ tia sét (các ký hiệu màu lục lam đánh dấu hướng hoạt động của mỗi xung). Nguồn ảnh: @Wong et al.

Do các tinh thể băng amoniac và nước ở sâu trong khí quyển của Sao Mộc chặn ánh sáng nhìn thấy được nên máy đo bức xạ vi sóng trên tàu vũ trụ Juno đã trở thành thiết bị cốt lõi để xuyên qua các đám mây và thu nhận chính xác các xung vi sóng từ tia sét, thu được tổng cộng 613 xung trong dữ liệu hiện có.

Xung vi sóng này nằm ở dải tần số cao của phổ vô tuyến và thiết bị chính của Juno, một máy đo bức xạ vi sóng, cung cấp phương pháp chính xác hơn để đo công suất của tia sét mà không bị ảnh hưởng bởi các đám mây che khuất trong khí quyển của Sao Mộc. Mặc dù thiết bị này không được thiết kế để nghiên cứu tia sét, nhưng máy đo bức xạ hướng xuống dưới này có thể phát hiện các bức xạ vi sóng từ các cơn bão gần đó trên sao Mộc.

Trên sao Mộc, hiện tượng sét đánh cho chúng ta biết về sự đối lưu, đó là cách khí quyển khuấy động và vận chuyển nhiệt từ bên dưới lên. Sự đối lưu hoạt động này hơi khác nhau trên Trái Đất và sao Mộc vì sao Mộc có khí quyển chủ yếu là hydro, nên không khí ẩm nặng hơn và khó đưa lên hơn.

Nghiên cứu các cơn bão trên các hành tinh khác giúp làm sáng tỏ các cơn bão trên Trái đất của chúng ta, vốn vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn, theo lời tác giả chính Michael Wong, một nhà khoa học hành tinh tại Phòng thí nghiệm Khoa học Vũ trụ của Đại học California- Berkeley.

Phát hiện mới về mặt trăng lớn nhất Hệ Mặt trời

Theo nghiên cứu mới, Ganymede - mặt trăng lớn nhất của sao Mộc và cũng là mặt trăng lớn nhất trong Hệ Mặt trời - đang nóng lên.

Mặt trăng Ganymede là một trong 4 vệ tinh lớn của sao Mộc. Được nhà bác học Galileo Galilei phát hiện từ đầu thế kỷ thứ 17, Ganymede mang những đặc điểm độc đáo bao gồm: kích thước to hơn cả sao Thủy; là mặt trăng duy nhất trong Thái Dương hệ có từ trường...

Từ quyển của mặt trăng Ganymede được cung cấp năng lượng bởi chất lỏng sắt dẫn điện đang chuyển động bên trong lõi gần giống với Trái đất, gọi là cơ chế Dynamo. Dù vậy, Ganymede vẫn có những khác biệt cơ bản so với Trái Đất về phương diện này.

Câu chuyện thú vị sao Mộc từng bảo vệ Trái Đất

Năm 1994, nếu sao Mộc không can thiệp, sao chổi Shoemaker-Levy 9 có thể đã lao thẳng về phía Trái Đất và nền văn minh nhân loại đã bị xóa sổ.

Sao Mộc, không chỉ là hành tinh lớn nhất và quay nhanh nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, mà còn là hành tinh xa Mặt Trời thứ năm. Khối lượng của Sao Mộc lớn hơn rất nhiều so với 7 hành tinh còn lại. Do kích thước và khối lượng khổng lồ, Sao Mộc sở hữu lực hấp dẫn cực mạnh, khiến nó trở thành hành tinh có nhiều vệ tinh tự nhiên nhất được phát hiện cho đến nay, hiện được biết là có 79 mặt trăng vệ tinh.

Trung Quốc nhắm tới cực Nam Mặt trăng, bước đi chiến lược tương lai

Khám phá cực Nam của Mặt trăng, sao Hỏa và sao Mộc, đó là hướng đi mà chương trình vũ trụ của Trung Quốc sẽ theo đuổi trong tương lai.

Mới đây, Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia (CNSA) của Trung Quốc đã công bố kế hoạch tương lai cho việc thám hiểm không gian sâu, bao gồm cả việc hoàn thành thành công sứ mệnh Chang'e-7, dự kiến ​​​​thực hiện trong năm nay. Chang'e-7 đã đến bãi phóng, dự kiến ​​​​sẽ được phóng vào nửa cuối năm nay, với mục tiêu bay đến cực Nam Mặt trăng để thực hiện thăm dò băng nước và khảo sát môi trường.

Guan Feng, giám đốc Trung tâm Thăm dò Mặt trăng và Kỹ thuật Vũ trụ chia sẻ: “Từ góc độ khoa học, chưa có tàu thăm dò nào đi vào cực Nam của Mặt trăng. Việc có nước trên Mặt trăng hay không là một câu hỏi khoa học bí ẩn lớn”.

