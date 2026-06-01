Sự thật về tia sét kinh hoàng trên sao Mộc

Sao Mộc, hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời của chúng ta, có những cơn bão khổng lồ, một số cơn bão kéo dài hàng thế kỷ. Gần đây, một nhóm nghiên cứu từ Đại học California- Berkeley đã phân tích dữ liệu từ tàu vũ trụ Juno của NASA và phát hiện ra rằng, sét do các cơn bão cực đoan trên sao Mộc tạo ra mạnh hơn ít nhất 100 lần so với tia sét trên Trái đất.

Để có được kết luận này, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu do tàu vũ trụ Juno thu thập được từ năm 2021 đến năm 2022 và phát hiện ra rằng, tia sét do siêu bão trên sao Mộc tạo ra vô cùng mạnh mẽ, với năng lượng ít nhất gấp 100 lần so với tia sét trên Trái đất, và có tia thậm chí mạnh lên tới 1 triệu lần.

Tàu vũ trụ Juno của NASA đã bay từ bắc xuống nam (vệt màu vàng) trên bầu khí quyển của Sao Mộc vào ngày 17 tháng 8 năm 2022, phát hiện một cụm xung vi sóng từ tia sét (các ký hiệu màu lục lam đánh dấu hướng hoạt động của mỗi xung). Nguồn ảnh: @Wong et al.

Do các tinh thể băng amoniac và nước ở sâu trong khí quyển của Sao Mộc chặn ánh sáng nhìn thấy được nên máy đo bức xạ vi sóng trên tàu vũ trụ Juno đã trở thành thiết bị cốt lõi để xuyên qua các đám mây và thu nhận chính xác các xung vi sóng từ tia sét, thu được tổng cộng 613 xung trong dữ liệu hiện có.

Xung vi sóng này nằm ở dải tần số cao của phổ vô tuyến và thiết bị chính của Juno, một máy đo bức xạ vi sóng, cung cấp phương pháp chính xác hơn để đo công suất của tia sét mà không bị ảnh hưởng bởi các đám mây che khuất trong khí quyển của Sao Mộc. Mặc dù thiết bị này không được thiết kế để nghiên cứu tia sét, nhưng máy đo bức xạ hướng xuống dưới này có thể phát hiện các bức xạ vi sóng từ các cơn bão gần đó trên sao Mộc.

Trên sao Mộc, hiện tượng sét đánh cho chúng ta biết về sự đối lưu, đó là cách khí quyển khuấy động và vận chuyển nhiệt từ bên dưới lên. Sự đối lưu hoạt động này hơi khác nhau trên Trái Đất và sao Mộc vì sao Mộc có khí quyển chủ yếu là hydro, nên không khí ẩm nặng hơn và khó đưa lên hơn.

Nghiên cứu các cơn bão trên các hành tinh khác giúp làm sáng tỏ các cơn bão trên Trái đất của chúng ta, vốn vẫn chưa được hiểu rõ hoàn toàn, theo lời tác giả chính Michael Wong, một nhà khoa học hành tinh tại Phòng thí nghiệm Khoa học Vũ trụ của Đại học California- Berkeley.