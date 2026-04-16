Công ty Nghĩa Hiệp Thành và những gói thầu "một mình một ngựa" tại Đồng Nai [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Nai đang thu hút sự chú ý khi doanh nghiệp này liên tục trúng thầu sát giá, đặc biệt là các gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị dự thầu.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (sau đây gọi tắt là Công ty Nghĩa Hiệp Thành), có mã số thuế 3600804551, địa chỉ trụ sở tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2014 và do ông Đoàn Ngọc Cảnh làm đại diện pháp luật với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng thầu 45 gói và chỉ trượt 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 88,2%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 176,2 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập chiếm hơn 94,7 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, vào cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã ghi nhận một chiến thắng "ngọt ngào" tại xã Phú Lý. Cụ thể, tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 do bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Phú Lý ký duyệt, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã được chọn thực hiện Gói thầu số 01 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng thuộc dự án "Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở Công an xã Phú Lý". Gói thầu có mã số IB2500447228, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, chỉ có duy nhất Công ty Nghĩa Hiệp Thành nộp hồ sơ và dễ dàng trúng thầu với giá 2.611.384.598 đồng. So với giá gói thầu là 2.937.350.685 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách sau đấu thầu đạt khoảng 326 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm hơn 11%.

Bước sang năm 2026, Công ty Nghĩa Hiệp Thành tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại địa phương. Tại phường Tân Triều, theo Quyết định số 27/QĐ-VP ngày 05/03/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Triều, doanh nghiệp này được chỉ định thầu rút gọn gói thầu "Sửa chữa Khối làm việc Công an phường (điểm Thạnh Phú)" với giá 980.205.160 đồng. Người ký quyết định là Chánh Văn phòng Tôn Thất Hưng.

Việc liên tục trúng các gói thầu cải tạo trụ sở công an cấp xã, phường cho thấy sự tập trung nguồn lực mạnh mẽ của doanh nghiệp này vào phân khúc xây lắp dân dụng quy mô nhỏ tại Đồng Nai. Tuy nhiên, tính cạnh tranh trong các gói thầu này là vấn đề cần được xem xét thấu đáo để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho vốn đầu tư công.

[Kỳ 2:] Mối quan hệ "bền chặt" với các bên mời thầu và bài toán tiết kiệm ngân sách.