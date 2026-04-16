Công ty Nghĩa Hiệp Thành và những gói thầu "một mình một ngựa" tại Đồng Nai [Kỳ 1]

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành tại tỉnh Đồng Nai đang thu hút sự chú ý khi doanh nghiệp này liên tục trúng thầu sát giá, đặc biệt là các gói thầu chào hàng cạnh tranh nhưng chỉ có duy nhất một đơn vị dự thầu.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (sau đây gọi tắt là Công ty Nghĩa Hiệp Thành), có mã số thuế 3600804551, địa chỉ trụ sở tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Doanh nghiệp này được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 8/2014 và do ông Đoàn Ngọc Cảnh làm đại diện pháp luật với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã tham gia 51 gói thầu, trong đó trúng thầu 45 gói và chỉ trượt 6 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 88,2%. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 176,2 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập chiếm hơn 94,7 tỷ đồng.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, vào cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã ghi nhận một chiến thắng "ngọt ngào" tại xã Phú Lý. Cụ thể, tại Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 do bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Chủ tịch UBND xã Phú Lý ký duyệt, Công ty Nghĩa Hiệp Thành đã được chọn thực hiện Gói thầu số 01 (xây lắp): Nội dung chi phí xây dựng thuộc dự án "Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở Công an xã Phú Lý". Gói thầu có mã số IB2500447228, được tổ chức theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng. Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, chỉ có duy nhất Công ty Nghĩa Hiệp Thành nộp hồ sơ và dễ dàng trúng thầu với giá 2.611.384.598 đồng. So với giá gói thầu là 2.937.350.685 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách sau đấu thầu đạt khoảng 326 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm hơn 11%.


Nguồn MSC

Bước sang năm 2026, Công ty Nghĩa Hiệp Thành tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng tại địa phương. Tại phường Tân Triều, theo Quyết định số 27/QĐ-VP ngày 05/03/2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường Tân Triều, doanh nghiệp này được chỉ định thầu rút gọn gói thầu "Sửa chữa Khối làm việc Công an phường (điểm Thạnh Phú)" với giá 980.205.160 đồng. Người ký quyết định là Chánh Văn phòng Tôn Thất Hưng.

Việc liên tục trúng các gói thầu cải tạo trụ sở công an cấp xã, phường cho thấy sự tập trung nguồn lực mạnh mẽ của doanh nghiệp này vào phân khúc xây lắp dân dụng quy mô nhỏ tại Đồng Nai. Tuy nhiên, tính cạnh tranh trong các gói thầu này là vấn đề cần được xem xét thấu đáo để đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Mối quan hệ "bền chặt" với các bên mời thầu và bài toán tiết kiệm ngân sách.

Quy định về bảo đảm cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

  • Theo Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15), một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
  • Khoản 1 Điều 6 Luật Đấu thầu 2023 quy định nhà thầu dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu để đảm bảo tính khách quan.
  • Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết việc áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, trong đó nhấn mạnh việc ưu tiên các hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng để tăng tối đa tính cạnh tranh, giảm thiểu các trường hợp chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng ngân sách nhà nước.
Hiện tượng Nghĩa Hiệp Thành tại Đồng Nai và góc nhìn pháp lý từ chuyên gia [Kỳ 5]

Luật sư và chuyên gia đấu thầu khẳng định, việc gói thầu CHCT chỉ có 1 nhà thầu tham gia, hay chỉ định thầu tiết kiệm 198 đồng, đều là dấu hiệu vi phạm nguyên tắc hiệu quả và cạnh tranh.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, loạt bài phản ánh về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) tại tỉnh Đồng Nai đã làm lộ diện nhiều dấu hiệu đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Luật Đấu thầu: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Các dấu hiệu bất thường bao gồm: Tỷ lệ trúng thầu rất cao; các gói thầu Chào hàng cạnh tranh (CHCT) qua mạng thường xuyên chỉ có 1 nhà thầu tham gia (100% trong năm 2025); tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "rất thấp" (điển hình là gói thầu tiết kiệm 198 đồng); và mối quan hệ chặt chẽ với một số Bên mời thầu cụ thể, đặc biệt là Công ty Hòa Phát TLC.

Nghịch lý năng lực của Nghĩa Hiệp Thành: Thắng khi "một mình", trượt vì lỗi sơ đẳng [Kỳ 4]

Khi "độc diễn" tại Vĩnh Cửu cũ, Công ty Nghĩa Hiệp Thành toàn thắng. Nhưng khi tham gia đấu thầu cạnh tranh ở nơi khác, nhà thầu này lại bị loại vì những lỗi hồ sơ cơ bản.

Ở các kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã phân tích về gói chỉ định thầu, tỷ lệ trúng thầu caocác mối quan hệ xung quanh Công ty Nghĩa Hiệp Thành. Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hình ảnh thành công gần như tuyệt đối của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) chủ yếu được ghi nhận tại các gói thầu ở huyện Vĩnh Cửu cũ (Đồng Nai), nơi nhà thầu này thường xuyên là đơn vị duy nhất tham dự hoặc được chỉ định thầu. Khi bước ra khỏi "vùng an toàn" này, năng lực hồ sơ của nhà thầu lập tức bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Khi có cạnh tranh, hiệu quả kinh tế tăng rõ rệt

Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Nghĩa Hiệp Thành và bên mời thầu Hòa Phát TLC [Kỳ 3]

Công ty Hòa Phát TLC mời 4 gói thầu, Công ty Nghĩa Hiệp Thành (hoặc liên danh) tham gia và trúng tuyệt đối cả 4. Đa số các gói thầu này đều chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

Ở hai kỳ trước, Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin về gói chỉ định thầu của Công ty Nghĩa Hiệp Thànhtỷ lệ trúng thầu cao. Theo tài liệu thu thập, tỷ lệ trúng thầu ấn tượng của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Nghĩa Hiệp Thành (Công ty Nghĩa Hiệp Thành) tại địa bàn tỉnh Đồng Nai có mối liên hệ mật thiết với tần suất xuất hiện của một số đơn vị tư vấn mời thầu. Nổi bật nhất là mối quan hệ với Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Hòa Phát TLC.

nghia-hiep-thanh.jpg
Ảnh minh hoạ
