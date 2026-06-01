TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.

Hải Đăng

Ngày 25/5/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) Mai Trung Kiên ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu thi công xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa Phòng Kinh tế. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án này là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Bảo Ngọc, có địa chỉ tại Khu vực 1, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Nguồn MSC

Chi tiết hồ sơ phê duyệt cho thấy, gói thầu có giá trị 1.019.681.000 đồng. Hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện cam kết là 60 ngày. Quyết định này được đưa ra dựa trên nền tảng pháp lý là Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND xã Vị Thủy về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án và Quyết định số 97/QĐ-PKT ngày 21/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Vị Thủy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Việc Phòng Kinh tế xã Vị Thủy thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu này là hoàn toàn tuân thủ hành lang pháp lý hiện hành. Theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Cơ chế này giúp các cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhanh chóng đưa công trình vào phục vụ hoạt động chung.

Áp lực tiến độ và năng lực thực thi của nhà thầu

Bản chất của các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được áp dụng cơ chế chỉ định thầu là sự tín nhiệm của chủ đầu tư đặt vào năng lực thực tế của nhà thầu. Sự tín nhiệm này phải được lượng hóa bằng kết quả thi công trên thực địa, thể hiện qua chất lượng công trình và tiến độ bàn giao.

Với một hợp đồng trọn gói trị giá 1.019.681.000 đồng thi công trong khung thời gian 60 ngày, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Bảo Ngọc phải giải quyết bài toán điều phối nguồn lực vô cùng chặt chẽ. Loại hợp đồng trọn gói quy định giá trị thanh toán không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện, trừ trường hợp bất khả kháng. Do đó, đơn vị thi công cần có phương án tài chính vững vàng, kế hoạch tập kết vật tư xây dựng khoa học và huy động đủ lượng nhân công, kỹ sư có trình độ chuyên môn để bám sát từng mốc tiến độ. Mọi sự chậm trễ, thiếu hụt về máy móc hay biến động giá cả vật liệu trên thị trường đều là những rủi ro hiện hữu mà nhà thầu phải tự gánh chịu.

Việc chậm tiến độ không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế cho chính nhà thầu mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch hoạt động của Phòng Kinh tế xã Vị Thủy, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

Đề cao trách nhiệm giám sát và thượng tôn pháp luật

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, việc các đơn vị cấp xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý nguồn vốn nhà nước đòi hỏi năng lực quản trị dự án, năng lực giám sát thi công phải được nâng cao hơn bao giờ hết. Sự công bằng, minh bạch không chỉ dừng lại ở khâu ban hành quyết định chỉ định thầu, mà còn nằm ở toàn bộ quá trình đôn đốc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công việc thực tế.

Nhìn nhận về công tác đấu thầu hiện nay, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đánh giá: "Việc áp dụng chỉ định thầu mang lại lợi thế lớn về thời gian triển khai dự án, giải quyết nhanh chóng các nhu cầu nâng cấp hạ tầng thiết yếu. Mặc dù vậy, hình thức này cũng đặt ra trách nhiệm giải trình cực kỳ cao từ phía chủ đầu tư. Đối với các gói thầu xây lắp trọn gói, chủ đầu tư cần đặc biệt chú ý giám sát chất lượng thi công tại hiện trường, bảo đảm nhà thầu tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật, sử dụng vật tư đầu vào chuẩn xác và tuyệt đối không phát sinh chi phí ngoài hợp đồng. Việc kiểm soát chặt chẽ nhân sự chủ chốt và giám sát thầu phụ là những chốt chặn quan trọng để nguồn vốn ngân sách được bảo vệ".

Thực tiễn quản lý đầu tư công cho thấy, để một dự án đạt hiệu quả tối ưu, sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý là yếu tố then chốt. Tinh thần thượng tôn pháp luật trong quản lý đấu thầu đã được Thủ tướng Chính phủ quán triệt rất rõ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026. Chỉ thị nhấn mạnh: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng phải có biện pháp tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu... Tuyệt đối không để xảy ra việc chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ trái quy định của pháp luật”.

Đồng thời, Chỉ thị cũng nghiêm cấm việc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thông đồng với nhà thầu để hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch kết quả, tăng khống khối lượng nghiệm thu nhằm trục lợi, gây thất thoát ngân sách. Những quy định này đặt ra yêu cầu gắt gao đối với Trưởng phòng Kinh tế xã Vị Thủy Mai Trung Kiên cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của xã trong suốt 60 ngày triển khai dự án.

Dự án "Nâng cấp, sửa chữa Phòng Kinh tế" mang ý nghĩa thiết thực nhằm cải thiện môi trường làm việc của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Việc thực hiện thành công, đúng tiến độ, đạt chuẩn chất lượng gói thầu này là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực điều hành của chủ đầu tư, cũng như năng lực thực chiến của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Bảo Ngọc.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT

  • Về điều kiện chỉ định thầu: Căn cứ điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi, bổ sung) và khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu.
  • Về trách nhiệm trong công tác đấu thầu: Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định:
    • Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu khi áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn. Tập trung rà soát việc bố trí, huy động nguồn lực (nhân sự, thiết bị, tài chính...), giải pháp kỹ thuật của nhà thầu để triển khai gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.
    • Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phải có biện pháp tăng cường giám sát, đôn đốc nhà thầu. Tuyệt đối không để xảy ra việc chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ trái quy định của pháp luật. Nghiêm cấm thông đồng làm sai lệch kết quả, tăng khống khối lượng nghiệm thu, thanh toán hợp đồng dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước.
Bạn đọc - Phản biện

Cần Thơ: Hiệu quả kinh tế từ gói thầu xây lắp lộ Mỹ Tân - Mỹ Tây A

Thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi, Gói thầu số 08: Xây lắp thuộc công trình mở rộng lộ Mỹ Tân - Mỹ Tây A đã đạt tỉ lệ tiết kiệm ngân sách 15,1%

Mới đây, một công trình giao thông trọng điểm tại địa bàn Phường Mỹ Quới, Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng các quy định pháp luật hiện hành. Kết quả từ cuộc thầu này không chỉ tối ưu hóa nguồn lực tài chính công mà còn phản ánh sự cạnh tranh giữa các nhà thầu tham gia.

Diễn biến gói thầu tại Phường Mỹ Quới

Bạn đọc - Phản biện

Chỉ định thầu gói xây lắp 1,4 tỷ tại xã Thọ Sơn: Có phải quy trình “ngược”?

Dự án sửa chữa trường học xã Thọ Sơn có giá trúng thầu sát dự toán, cùng nghi vấn về quy trình ban hành quyết định chỉ định thầu có trước khi phê duyệt dự án.

Hoạt động quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư công luôn đòi hỏi tuân thủ các quy trình thủ tục nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Các bước từ phê duyệt dự án, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho đến tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu đều có mối quan hệ mang tính bắt buộc về mặt pháp lý. Tuy nhiên, hồ sơ pháp lý liên quan đến một gói thầu sửa chữa hạ tầng giáo dục tại xã Thọ Sơn (TP Đồng Nai) gần đây đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận do có sự không nhất quán về mặt thời gian ban hành văn bản hành chính.

Cụ thể, hồ sơ triển khai Gói thầu 01: Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị các trường học trên địa bàn xã đang cho thấy sự khó hiểu về mặt thời gian. Gói thầu này có tổng giá trị phê duyệt là 1.445.435.028 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách được phân bổ dựa trên Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Thọ Sơn về việc giao danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026. Hình thức lựa chọn nhà thầu được áp dụng tại đây là chỉ định thầu rút gọn. Đơn vị được lựa chọn thực hiện là Công ty TNHH MTV Tư vấn Thiết kế Xây dựng Cường Phát. Giá trúng thầu của doanh nghiệp được phê duyệt ở mức 1.430.000.000 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sau công tác lựa chọn nhà thầu đạt mức 1,1%. Phương thức thực hiện hợp đồng là trọn gói với thời gian triển khai thi công xây lắp quy định là 90 ngày.

Bạn đọc - Phản biện

Công ty Hoàng Lân trúng gói thầu xây lắp hơn 8,9 tỷ đồng tại phường Minh Hưng

Quyết định phê duyệt của UBND phường Minh Hưng (tỉnh Đồng Nai) ghi nhận Công ty Hoàng Lân trúng gói thầu xây dựng hơn 8,9 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,77%.

Hoạt động đấu thầu đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa nguồn vốn ngân sách, đảm bảo chất lượng các công trình hạ tầng cơ sở và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tại phường Minh Hưng (tỉnh Đồng Nai), công tác lựa chọn nhà thầu cho các dự án đầu tư công luôn được thực hiện với các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Điển hình là quá trình xét thầu tại dự án Nâng cấp, mở rộng đường số 59 (đường thuộc tổ 8A - tổ 8B), khu phố 3B, nơi hàng loạt tiêu chuẩn thi công và môi trường được đặt ra để sàng lọc năng lực thực tế của doanh nghiệp.

