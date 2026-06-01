TP Cần Thơ: Phòng Kinh tế xã Vị Thủy chỉ định thầu xây lắp hơn 1 tỷ đồng, bài toán năng lực thi công

Công ty Bảo Ngọc vừa được Phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) công bố trúng chỉ định thầu gói thầu thi công xây dựng trị giá 1.019.681.000 đồng. Việc triển khai dự án trong 60 ngày đặt ra yêu cầu cao về năng lực thi công và trách nhiệm giám sát để bảo đảm hiệu quả nguồn vốn.

Ngày 25/5/2026, Trưởng phòng Kinh tế xã Vị Thủy (TP Cần Thơ) Mai Trung Kiên ký ban hành Quyết định số 101/QĐ-PKT về việc chỉ định thầu thi công xây dựng dự án: Nâng cấp, sửa chữa Phòng Kinh tế. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện dự án này là Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Bảo Ngọc, có địa chỉ tại Khu vực 1, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ.

Chi tiết hồ sơ phê duyệt cho thấy, gói thầu có giá trị 1.019.681.000 đồng. Hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu là loại hợp đồng trọn gói, với thời gian thực hiện cam kết là 60 ngày. Quyết định này được đưa ra dựa trên nền tảng pháp lý là Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 20/5/2026 của UBND xã Vị Thủy về việc phê duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật dự án và Quyết định số 97/QĐ-PKT ngày 21/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Vị Thủy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Việc Phòng Kinh tế xã Vị Thủy thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu này là hoàn toàn tuân thủ hành lang pháp lý hiện hành. Theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) và khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gói thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng thuộc trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu. Cơ chế này giúp các cơ quan quản lý nhà nước cấp cơ sở rút ngắn đáng kể thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhanh chóng đưa công trình vào phục vụ hoạt động chung.

Áp lực tiến độ và năng lực thực thi của nhà thầu

Bản chất của các gói thầu xây lắp quy mô nhỏ được áp dụng cơ chế chỉ định thầu là sự tín nhiệm của chủ đầu tư đặt vào năng lực thực tế của nhà thầu. Sự tín nhiệm này phải được lượng hóa bằng kết quả thi công trên thực địa, thể hiện qua chất lượng công trình và tiến độ bàn giao.

Với một hợp đồng trọn gói trị giá 1.019.681.000 đồng thi công trong khung thời gian 60 ngày, Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Bảo Ngọc phải giải quyết bài toán điều phối nguồn lực vô cùng chặt chẽ. Loại hợp đồng trọn gói quy định giá trị thanh toán không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện, trừ trường hợp bất khả kháng. Do đó, đơn vị thi công cần có phương án tài chính vững vàng, kế hoạch tập kết vật tư xây dựng khoa học và huy động đủ lượng nhân công, kỹ sư có trình độ chuyên môn để bám sát từng mốc tiến độ. Mọi sự chậm trễ, thiếu hụt về máy móc hay biến động giá cả vật liệu trên thị trường đều là những rủi ro hiện hữu mà nhà thầu phải tự gánh chịu.

Việc chậm tiến độ không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế cho chính nhà thầu mà còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch hoạt động của Phòng Kinh tế xã Vị Thủy, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã được phê duyệt.

Đề cao trách nhiệm giám sát và thượng tôn pháp luật

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, việc các đơn vị cấp xã trực tiếp làm chủ đầu tư và quản lý nguồn vốn nhà nước đòi hỏi năng lực quản trị dự án, năng lực giám sát thi công phải được nâng cao hơn bao giờ hết. Sự công bằng, minh bạch không chỉ dừng lại ở khâu ban hành quyết định chỉ định thầu, mà còn nằm ở toàn bộ quá trình đôn đốc thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công việc thực tế.

Nhìn nhận về công tác đấu thầu hiện nay, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ đánh giá: "Việc áp dụng chỉ định thầu mang lại lợi thế lớn về thời gian triển khai dự án, giải quyết nhanh chóng các nhu cầu nâng cấp hạ tầng thiết yếu. Mặc dù vậy, hình thức này cũng đặt ra trách nhiệm giải trình cực kỳ cao từ phía chủ đầu tư. Đối với các gói thầu xây lắp trọn gói, chủ đầu tư cần đặc biệt chú ý giám sát chất lượng thi công tại hiện trường, bảo đảm nhà thầu tuân thủ đúng thiết kế kỹ thuật, sử dụng vật tư đầu vào chuẩn xác và tuyệt đối không phát sinh chi phí ngoài hợp đồng. Việc kiểm soát chặt chẽ nhân sự chủ chốt và giám sát thầu phụ là những chốt chặn quan trọng để nguồn vốn ngân sách được bảo vệ".

Thực tiễn quản lý đầu tư công cho thấy, để một dự án đạt hiệu quả tối ưu, sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý là yếu tố then chốt. Tinh thần thượng tôn pháp luật trong quản lý đấu thầu đã được Thủ tướng Chính phủ quán triệt rất rõ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026. Chỉ thị nhấn mạnh: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng, chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng phải có biện pháp tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu... Tuyệt đối không để xảy ra việc chuyển nhượng thầu, sử dụng nhà thầu phụ trái quy định của pháp luật”.

Đồng thời, Chỉ thị cũng nghiêm cấm việc chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát thông đồng với nhà thầu để hợp thức hóa hồ sơ, làm sai lệch kết quả, tăng khống khối lượng nghiệm thu nhằm trục lợi, gây thất thoát ngân sách. Những quy định này đặt ra yêu cầu gắt gao đối với Trưởng phòng Kinh tế xã Vị Thủy Mai Trung Kiên cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật của xã trong suốt 60 ngày triển khai dự án.

Dự án "Nâng cấp, sửa chữa Phòng Kinh tế" mang ý nghĩa thiết thực nhằm cải thiện môi trường làm việc của cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương. Việc thực hiện thành công, đúng tiến độ, đạt chuẩn chất lượng gói thầu này là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực điều hành của chủ đầu tư, cũng như năng lực thực chiến của Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Bảo Ngọc.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.