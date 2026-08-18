Những gói thầu vắng bóng cạnh tranh của Công ty T&P tại Lâm Đồng [Kỳ 2]

Dữ liệu lịch sử đấu thầu ở tỉnh Lâm Đồng ghi nhận Công ty T&P thường xuyên là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P (Mã số thuế: 5800782210; địa chỉ tại Khu Phố Yên Bình, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) thời gian qua liên tục ghi nhận thành tích trúng thầu ấn tượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia 36 gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong đó trúng 28 gói với tổng giá trị trúng thầu độc lập đạt 79.299.143.634 đồng.

Tuy nhiên, đi sâu vào hồ sơ từng gói thầu cụ thể, một kịch bản quen thuộc thường xuyên lặp lại: Đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P nộp hồ sơ dự thầu và trúng với tiết kiệm khiêm tốn.

Điển hình là Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình (Dự án: Xây dựng trường THCS Hiệp An) do Văn phòng HĐND&UBND xã Hiệp Thạnh làm chủ đầu tư. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Gói thầu ghi nhận Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P dự thầu và trúng (theo Quyết định số 1182/QĐ-UBND, ngày 20/07/2026, ông Nguyễn Quang Hiệp (Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh) ký phê duyệt). Chiếu theo hồ sơ, giá gói thầu là 17.238.006.315 đồng, giá trúng thầu là 16.977.800.000 đồng. Ngân sách địa phương tiết kiệm được 260.206.315 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm quy ra đạt khoảng 1,5% như đã nêu ở kỳ trước.

Quyết định số 1182/QĐ-UBND. (Nguồn MSC)

Kịch bản vắng bóng cạnh tranh tiếp tục tái diễn tại Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm do Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Trọng làm chủ đầu tư. Tại quyết định số 316/QĐ-VP ngày 05/06/2026 do ông Nguyễn Đức Cảnh (Phó Chánh Văn phòng) ký, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng thầu. Với giá gói thầu 2.516.075.590 đồng và giá trúng thầu 2.465.000.000 đồng, số tiền tiết kiệm đạt 51.075.590 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm tương đương 2,03%.

Quyết định số 316/QĐ-VP. (Nguồn MSC)

Ngoài ra, tại Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường giao thông liên thôn Chiến Thắng - Liên Hà 1 do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà làm chủ đầu tư ghi nhận một liên danh dự thầu. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P với vai trò là liên danh chính đã được phê duyệt trúng thầu tại Quyết định số 177/QĐ-TTDVTH ngày 16/6/2026 với giá trúng thầu 4.995.734.349 đồng, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 3%.

Quyết định số 177/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Cũng tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hà Lâm Hà, Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình (Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Đan Phượng) áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn. Ngày 15/05/2026, giám đốc Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định số 116/QĐ-TTDVTH, chỉ định Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển T & P thực hiện, giá trúng thầu là 1.899.035.077 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,87%

Phân tích góc độ pháp lý từ dữ liệu thực tế này, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), việc đảm bảo tính cạnh tranh thực chất và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách là yêu cầu cốt lõi xuyên suốt trong pháp luật đấu thầu giai đoạn 2025 - 2026. Theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật số 22/2023/QH15 (đã được bổ sung bởi Luật 90/2025) và khoản 2 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hồ sơ mời thầu tuyệt đối không được nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một vài đơn vị cụ thể, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Đặc biệt, dù quy trình xử lý tình huống khi chỉ có 01 nhà thầu tham dự được phép mở thầu ngay, nhưng việc thường xuyên xuất hiện kịch bản "đơn mã" trúng thầu với tiết kiệm khiêm tốn đòi hỏi Chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý và dư luận về tính minh bạch của các tiêu chí năng lực, kỹ thuật đã đề ra.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 12/CT-TTg, trách nhiệm của người đứng đầu phải gắn liền với kết quả thực hiện công tác đấu thầu, kiên quyết ngăn chặn tình trạng xuất hiện tiêu chí hồ sơ mời thầu (E-HSMT) mang tính "định hướng" cho nhà thầu thân hữu. Đồng thời, chiểu theo hướng dẫn tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo về giá để bảo đảm tiết kiệm nhằm bảo vệ quyền lợi cao nhất của ngân sách.