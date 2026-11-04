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Kinh doanh - Địa ốc

Những điểm đến hấp dẫn thế giới có chi phí hạ nhiệt năm 2027

Xu hướng dịch chuyển điểm đến giúp du khách tối ưu ngân sách vé máy bay và lưu trú nhưng vẫn thụ hưởng trọn vẹn giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc.

Bảo Châu

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tiếp tục tạo áp lực lên ngân sách hộ gia đình tại nhiều quốc gia châu Âu, du lịch vẫn là một trong những khoản chi được người dân ưu tiên. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng đắt đỏ, ngày càng nhiều người thay đổi điểm đến, thời gian khởi hành và phương thức đặt dịch vụ để kiểm soát ngân sách. Xu hướng này đang thúc đẩy sự quan tâm đối với những thành phố có chi phí hàng không và lưu trú giảm, đặc biệt là các điểm đến chưa quá đắt đỏ hoặc đang trở nên hấp dẫn hơn nhờ sự cải thiện về kết nối giao thông.

Theo danh sách các điểm đến có chi phí hợp lý nhất năm 2027 vừa được nền tảng du lịch trực tuyến Skyscanner công bố, Bilbao của Tây Ban Nha đứng đầu, tiếp theo là Wrocław của Ba Lan và Bordeaux của Pháp. Đáng chú ý, mức giảm giá vé máy bay tại một số thành phố lên tới 66% so với năm 2025. Đây là mức chênh lệch đáng kể, có thể giúp du khách tiết kiệm một khoản ngân sách lớn ngay từ khâu đặt vé.

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Thành phố Bordeaux của Pháp. (Ảnh: marcociannarel/Getty Images)

Sự dịch chuyển trong hành vi du lịch và top các điểm đến hàng đầu

Theo Euronews, danh sách của Skyscanner được xây dựng dựa trên tỷ lệ giảm giá vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông,tính từ các đặt chỗ trong nửa đầu năm 2026 cho những chuyến đi thực hiện trong năm 2026, so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh giá vé máy bay, chi phí lưu trú tại khách sạn ở từng điểm đến cũng được xem xét. Cách tiếp cận này phản ánh một thay đổi đáng chú ý: người tiêu dùng không nhất thiết phải giảm số chuyến đi, nhưng sẵn sàng thay đổi địa điểm để có được trải nghiệm tốt hơn trong cùng một mức ngân sách.

Ông Bryan Batista, Giám đốc điều hành Skyscanner, nhận định nhiều du khách giờ đây ưu tiên trải nghiệm có ý nghĩa thay vì những giá trị vật chất, đồng thời mong muốn có sự an tâm trong mỗi quyết định đặt dịch vụ. Trong một số trường hợp, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được sử dụng để hỗ trợ quá trình tìm kiếm, so sánh và lên kế hoạch du lịch.

Trong bối cảnh đó, những thành phố sở hữu bản sắc riêng đi kèm mức chi phí hạ nhiệt đang thể hiện sức hút lớn. Đứng đầu bảng xếp hạng là Bilbao, thành phố nằm ở vùng Basque, phía Bắc Tây Ban Nha. Dữ liệu của Skyscanner ghi nhận giá vé máy bay đến đây giảm 66% so với năm 2025, trong khi giá lưu trú khách sạn giảm 63%. Mức giảm đồng thời ở hai khoản chi lớn nhất giúp Bilbao trở thành lựa chọn đáng chú ý cho năm 2027. Thành phố nằm dọc bờ sông Nervión này hấp dẫn du khách nhờ Bảo tàng Guggenheim Bilbao, kiến trúc ấn tượng, di sản văn hóa phong phú cùng nền ẩm thực đặc trưng với món pintxos truyền thống.

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Đứng đầu bảng xếp hạng là Bilbao, thành phố nằm ở vùng Basque, phía Bắc Tây Ban Nha. (Ảnh: bilbaoguia)

Xếp thứ hai là Wrocław của Ba Lan với giá vé máy bay giảm 47%. Đô thị hơn 1.000 năm tuổi này sở hữu lợi thế chi phí khách sạn thấp hơn nhiều thành phố lớn khác trong nước, nổi tiếng với các công trình kiến trúc, quảng trường cổ, di sản văn hóa và hệ thống đảo nhỏ trên sông Oder.

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Xếp thứ hai là Wrocław của Ba Lan. (Ảnh: Sưu tầm)

Đứng thứ ba là Bordeaux của Pháp với giá vé máy bay giảm 34% và giá phòng khách sạn giảm 9%. Nằm ở phía Tây Nam nước Pháp, thành phố ven sông Garonne thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa văn hóa thưởng thức rượu vang tại các điền trang lâu đời, ẩm thực địa phương và trung tâm lịch sử mang kiến trúc cổ điển.

Diện mạo đa dạng của các điểm đến giảm giá trên toàn cầu

Ngoài ba thành phố dẫn đầu, danh sách của Skyscanner còn ghi nhận nhiều điểm đến đáng chú ý khác tại châu Âu và châu Á. Zürich của Thụy Sĩ đứng thứ tư với giá vé máy bay giảm 33% và giá khách sạn giảm 13%. Mức điều chỉnh này giúp thành phố vốn nổi tiếng đắt đỏ trở nên dễ tiếp cận hơn. Ở vị trí thứ năm là thành phố cảng Ancona của Italy bên bờ biển Adriatic, ghi nhận giá vé máy bay giảm 31% và giá khách sạn giảm 13%.

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Thành phố cảng Ancona của Italy (Ảnh: Sưu tầm)

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Rhodes của Hy Lạp và Pula của Croatia, cùng ghi nhận mức giảm giá vé máy bay 22% và 20%. Rhodes nổi bật với các bãi biển Địa Trung Hải và khu phố cổ tường thành bao quanh, trong khi Pula gây chú ý nhờ đấu trường La Mã cổ đại được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Hai thành phố Carcassonne của Pháp với thành cổ Trung cổ và Fez của Morocco - trung tâm văn hóa, thủ công truyền thống lần lượt ghi nhận mức giảm giá vé máy bay 20% và 19%. Khép lại danh sách là Krabi của Thái Lan với giá vé máy bay giảm 15%, điểm đến nằm bên bờ biển Andaman cách Phuket khoảng 2,5-3 giờ đường bộ.

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Đảo Krabi của Thái Lan nằm bên bờ biển Andaman (Ảnh: Nomado)

Tính chung trong 10 điểm đến được Skyscanner lựa chọn, có 8 thành phố thuộc châu Âu, một đại diện từ Morocco và một tại Thái Lan. Mức giảm giá vé máy bay dao động từ 15% đến 66%, mở ra cơ hội tiết kiệm chi phí trên nhiều loại hình du lịch.

Tuy nhiên, mức giảm công bố là kết quả phân tích dữ liệu đặt chỗ trong một giai đoạn nhất định, không đồng nghĩa mọi chuyến bay hay khách sạn đều có mức giá thấp tương ứng. Chi phí thực tế phụ thuộc vào thời điểm khởi hành, hãng hàng không, thời gian đặt chỗ và yếu tố mùa vụ. Do đó, để tối ưu hóa ngân sách, du khách được khuyến nghị cần chủ động so sánh các phương án, linh hoạt thời gian và cân nhắc tổng chi phí toàn bộ hành trình.

Mời quý độc giả xem video: Sở hữu kỳ nghỉ: Giấc mơ du lịch hay cái bẫy tài chính?/ Nguồn: VTV24
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