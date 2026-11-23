Sau 26 năm mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối và 2 lần ghép thận, người phụ nữ 75 tuổi tiếp tục được ghép thận lần thứ 3, mở ra cơ hội sống khỏe mạnh.

26 năm 3 lần ghép thận

Sau 26 năm mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối và 2 lần ghép thận, người phụ nữ 75 tuổi tiếp tục được ghép thận lần thứ 3.

Bệnh nhân N.T.K.C., 75 tuổi, ở Hà Nội, phát hiện bệnh thận mạn giai đoạn cuối từ năm 2000. Sau quá trình điều trị, bà được ghép thận lần đầu tại Trung Quốc vào năm 2000 và ghép lần thứ hai tại Bệnh viện Việt Đức năm 2005.

Đầu năm 2026, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được phát hiện suy chức năng thận ghép lần thứ hai. Sức khỏe suy giảm, cơ thể mệt mỏi, ăn uống khó khăn, nhưng người bệnh vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục sống khỏe mạnh.

Dù hiểu ghép thận lần thứ 3 ở tuổi 75 tiềm ẩn nhiều rủi ro, bà vẫn quyết tâm lựa chọn phương án điều trị này.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“​​Khi bị suy thận, cơ thể người tôi rất mệt, không ăn uống được. Ai cũng mong muốn được sống, mà sống phải khỏe mạnh. Ghép thận lần 3 có nhiều rủi ro, nhưng tôi vẫn quyết tâm, mong muốn được ghép thận”, bệnh nhân chia sẻ.

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ghép thận lần thứ 3 trên cùng một người bệnh là trường hợp rất hiếm gặp. Tại Việt Nam, đến nay mới ghi nhận 3 trường hợp, trong đó bệnh nhân N.T.K.C. là người cao tuổi nhất.

Thách thức từ miễn dịch đến hệ thống mạch máu

Ở bệnh nhân 75 tuổi đã trải qua hai lần ghép thận, quyết định ghép lần thứ 3 đòi hỏi đánh giá toàn diện các nguy cơ, từ bệnh lý tim mạch, gây mê, mẫn cảm miễn dịch, tổn thương mạch máu, chảy máu đến nhiễm trùng và biến chứng do sử dụng thuốc ức chế miễn dịch kéo dài.

Bệnh nhân được sàng lọc, đánh giá theo quy trình chuẩn bị ghép thận của bệnh viện, với sự phối hợp hội chẩn giữa các chuyên khoa.

BS thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Trương Quý Kiên, Phó Chủ nhiệm Khoa Nội thận và Lọc máu cho biết, bệnh nhân có một số yếu tố thuận lợi, trong đó lượng kháng thể kháng trực tiếp người hiến không quá nhiều. Đội ngũ bác sĩ đánh giá kỹ khả năng dung nạp, tình trạng nhiễm trùng, lựa chọn phác đồ dẫn nhập bằng ATG và tối ưu hóa thuốc ức chế miễn dịch duy trì.

Các bác sĩ ngoại khoa, chẩn đoán hình ảnh và chuyên khoa liên quan cũng phối hợp đánh giá nhằm kiểm soát tối đa những nguy cơ có thể xảy ra.

Thách thức lớn của ca ghép là lựa chọn vị trí đặt thận mới và xử trí hệ thống mạch máu, khi cả hai hố chậu đều từng được sử dụng trong những lần ghép trước.

TS.BS Nguyễn Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu và Nam khoa, Chủ nhiệm Khoa Tiết niệu trên cho biết, ê-kíp lựa chọn hố chậu phải, nơi đặt thận ghép lần đầu. Thận ghép cũ đã teo, không cản trở không gian đặt thận mới, đồng thời phương án này giúp hạn chế nguy cơ mất máu trong phẫu thuật.

Các bác sĩ từng dự kiến bắc cầu động mạch chậu chung và động mạch chậu ngoài nếu mạch chậu ngoài không đủ điều kiện. Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, động mạch chậu ngoài còn khá tốt nên không cần sử dụng phương án bắc cầu.

Niệu quản thận ghép được tạo hình và nối tận - tận với niệu quản người bệnh, tận dụng giải phẫu tự nhiên nhằm hạn chế biến chứng khi can thiệp vùng chậu hông.

Người bệnh bình phục sau ca phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Ngô Vi Hải, Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực cho biết, ê-kíp cũng từng tính đến phương án sử dụng mạch nhân tạo nối lên động mạch chủ. Tuy nhiên, sau khi phẫu tích động mạch chậu gốc và tĩnh mạch chậu, các bác sĩ đã thực hiện nối mạch máu cho thận ghép mà không cần sử dụng mạch nhân tạo.

Sau 2 tuần ghép, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận ghép hoạt động tốt và được xuất viện.

Nhìn lại hành trình điều trị, người phụ nữ 75 tuổi xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự cảm ơn đội ngũ các y bác sĩ đã tái sinh ra tôi lần thứ 3”.

Ca ghép góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho những bệnh nhân có nguy cơ cao, song các bác sĩ nhấn mạnh, tuổi cao hay tiền sử ghép thất bại không đồng nghĩa người bệnh chắc chắn hết cơ hội. Việc chỉ định ghép thận cần dựa trên đánh giá toàn diện, cân nhắc lợi ích, nguy cơ và khả năng cải thiện chất lượng cuộc sống lâu dài.

"Thành công của một ca ghép không chỉ nằm ở kết quả phẫu thuật trước mắt mà còn ở chức năng thận ghép, thời gian sống và chất lượng cuộc sống sau điều trị. Niềm tin của người bệnh cần được đặt trên nền tảng khoa học, sự thận trọng và bảo đảm an toàn", các bác sĩ nhấn mạnh

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