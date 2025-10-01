Nhóm học sinh lớp 10 ở Hải Phòng đánh nam sinh lớp 11 bị xử lý thế nào?

Nhóm 4 học sinh lớp 10, trường THPT Phan Bội Châu gồm P.T.A. (lớp 10K), T.V.Q. (lớp 10H), V.P.T.D. (lớp 10H) và N.X.H. (lớp 10H) đã đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đập vào người nam sinh lớp 11 cùng trường là M.B.N vào chiều 27/9 tại khu đô thị phía Tây thuộc xã Nam Sách, TP Hải Phòng. Hành vi này đã khiến em N gãy xương mũi, gãy xương thuyền tay trái.

Theo báo cáo của Trường THPT Phan Bội Châu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ va chạm giữa em M.B.N và em P.T.A. (lớp 10K) tại cầu thang khi tan học chiều 26/9. Đến tiết 4 sáng 27/9, N. gặp P.T.A. tại lớp 10K để giải quyết mâu thuẫn và đến chiều cùng ngày xảy ra vụ đánh nhau trên.

Hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định tạm dừng học tập một tuần với 4 học sinh lớp 10 tham gia đánh bạn và phối hợp công an xã Nam Sách tiếp tục xử lý.

Hình ảnh vụ việc.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, vụ việc trên là đáng lo ngại về bạo lực học đường, xảy ra ngoài nhà trường, khi các học sinh trên đường đi học về. Việc học sinh bị đánh phải nhập viện là hết sức đau lòng. Trách nhiệm pháp lý trực tiếp thuộc về những nam sinh đánh bạn. Tuy nhiên, cũng có một phần trách nhiệm trong công tác quản lý của cha mẹ, của thầy cô khi không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý để xảy ra hậu quả như vậy.

Theo quy định của pháp luật, người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật Hình sự, được quy định tại Khoản 2, Điều 12 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, trường hợp các học sinh lớp 10 gây thương tích cho học sinh lớp 11 mà thương tích của nạn nhân từ 61% trở lên hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp theo quy định từ điểm a đến điểm k khoảng 1, điều 134 Bộ luật Hình sự (trong đó có hành vi có tính chất côn đồ) thì các học sinh này vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 3, điều 134 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm, là người dưới 18 tuổi phạm tội, mức hình phạt sẽ bằng 1/2 mức hình phạt nêu trên ( tức từ 2 năm 6 tháng tới 5 năm tù).

Cơ quan điều tra sẽ thu thập thông tin về khai sinh của các cháu, đồng thời sẽ trưng cầu giám định thương tích cho nạn nhân để xác định đã đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự trên cơ sở độ tuổi và hậu quả của hành vi hay chưa, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý hình sự để răn đe, phòng người chung cho xã hội.

Trường hợp bị xử lý hình sự, các học sinh gây ra thương tích trong vụ việc này sẽ được áp dụng chính sách khoan hồng theo quy định của bộ luật hình sự về người dưới 18 tuổi phạm tội.

Về nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là đề cao yếu tố giáo dục, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo, tạo điều kiện cho người dưới 18 tuổi sửa sai, thậm chí có thể áp dụng các quy định của luật tư pháp người chưa thành niên để chuyển hướng xử lý, tạo cơ hội cho các em có cơ hội sửa sai để tiếp tục học tập. Nếu các em học ở các trường phổ thông có thể gây nguy hiểm cho các học sinh khác, có thể đưa vào các trường giáo dục đặc biệt thuộc sự quản lý của Bộ Công an.

Quá trình giải quyết vụ việc, cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hoàn cảnh, nhân thân, nhận thức của các em, làm rõ nguyên nhân sự việc làm căn cứ giải quyết sự việc về để thực hiện các giải pháp phòng ngừa.

Đối với các em thiếu sự quản lý giáo dục của cha mẹ, cần phải cảnh báo với cha mẹ hoặc có các giải pháp giáo dục quản lý thay thế. Đối với các em thường xuyên tiếp xúc với bạo lực trên không gian mạng hoặc sống trong môi trường thiếu lành mạnh cần phải có giải pháp về không gian sống, về tiếp cận thông tin để các em có cơ hội phát triển và hình thành nhân cách.

Việc xử lý đối với các học sinh trong vụ việc này không chỉ để răn đe, giáo dục đối với các em mà còn để giáo dục chung, cảnh tỉnh các bậc phụ huynh về các em học sinh khác, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.