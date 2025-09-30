Hà Nội

Xã hội

Dông lốc tốc mái hàng trăm ngôi nhà, Chủ tịch TP Hải Phòng chỉ đạo khắc phục

Trước những thiệt hại do bão số 10 và dông lốc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Hải Ninh

Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hải Phòng, tính đến 16h ngày 29/9, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có 14 xã, phường bị thiệt hại do bão số 10 gây ra. Trong đó, có 8 người bị thương; 202 nhà dân bị tốc mái, 575 m tường rào bị đổ; 38 chuồng trại bị tốc mái, hư hỏng; 882 ha lúa bị đổ, 32 ha rau màu bị hư hỏng; 151 cây xanh, 57 cột điện, 1 biển hiệu cơ quan gãy, đổ…

87.jpg
Dông lốc khiến một nhà dân ở xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng bị sập.

Trước những thiệt hại do bão số 10 và dông lốc gây ra, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 2481/UBND-NNMT yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo đó, tập trung rà soát, kiểm đếm, thống kê đầy đủ, chính xác tình hình thiệt hại, kịp thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng để tổng hợp, hướng dẫn công tác khắc phục.

Chủ động huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng triển khai khắc phục ngay các hạng mục thiết yếu nhất, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động hành chính, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ đúng quy định đối với các đối tượng bị thiệt hại, nhất là hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế, tránh xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu khẩn trương thiết lập hồ sơ xác nhận thiệt hại ban đầu, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên hệ thống thông tin của địa phương; tổng hợp, báo cáo đề xuất hỗ trợ từ ngân sách thành phố gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 5/10/2025 (đồng thời gửi Sở Tài chính).

Các địa phương tập trung triển khai các biện pháp cần thiết để giảm thiểu thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, kịp thời thực hiện các giải pháp bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cứu chữa người bị nạn, bị thương do bão, giông, lốc; rà soát, bố trí nơi tạm lánh an toàn cho các hộ dân không còn chỗ ở, đảm bảo điều kiện sinh hoạt thiết yếu, giữ vững an ninh trật tự tại khu vực bị thiệt hại.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu thống kê, báo cáo thiệt hại do bão, giông, lốc gây ra, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, báo cáo kịp thời về UBND thành phố.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ từ các địa phương, kiểm tra, rà soát thiệt hại nông nghiệp, báo cáo trước ngày 5/10/2025; Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn khắc phục các công trình bị thiệt hại; Sở Y tế chỉ đạo cơ sở y tế cứu chữa người bị nạn; các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động sử dụng các nguồn lực hợp pháp khắc phục thiệt hại do bão, dông lốc gây ra thuộc lĩnh vực, cơ sở phụ trách, trường hợp vượt khả năng báo cáo Sở Tài chính. Sở Tài chính tham mưu cân đối ngân sách, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/10/2025.

Xã hội

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, Thái Nguyên xả lũ hồ Núi Cốc

Do mưa lớn kéo dài, mực nước hồ dâng cao, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ bắt đầu xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 12h15 ngày 30/9.

Để ứng phó với ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ vận hành xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 12h15 phút ngày 30/9. Từ đêm 29/9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có mưa to đến rất to, mực nước hồ Núi Cốc lúc 7h sáng 30/9 ở cao trình +46,36. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ tiến hành mở cửa xả lũ số 1 với lưu lượng 50 m3/s; mở cửa xả lũ số 2 với lưu lượng 200 m3/s.

3-1-3-102855-497-104934.jpg
Xả lũ qua tràn hồ Núi Cốc. Ảnh: Báo Thái Nguyên. (Ảnh minh họa)
Xã hội

Liên tiếp cứu được người mắc kẹt do bão số 10 ở Thanh Hoá

Thanh Hóa đang trải qua những ngày khắc nghiệt khi bão số 10 đổ bộ, gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Trước tình hình thiên tai phức tạp, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) đã khẩn trương ứng cứu người dân.

Vào hồi 11h15 ngày 29/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) nhận được tin báo từ Chủ tịch UBND xã Ngọc Lặc về việc có 13 người bị mắc kẹt, cô lập do nước lũ dâng cao tại trang trại nuôi lợn ở bãi bồi sông Làng Ngòn, thuộc thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc.

Xã hội

CSGT Thanh Hoá kịp thời ứng cứu người bị co giật trong mưa lũ

CSGT đường thuỷ tỉnh Thanh Hoá đã khẩn trương ứng cứu một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Sơn đang neo đậu trên sông Mã bị co giật.

Chiều 29/9, mạng xã hội lan toả thông tin cảm ơn lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hoá đã sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đưa người bị co giật đi cấp cứu. Hành động kịp thời của các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân và cộng đồng mạng.

Theo đó, khoảng 4h30' ngày 29/9, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thanh Hoá nhận được tin báo của người dân về việc có một thuyền viên làm việc trên tàu Hoàng Sơn đang neo đậu trên sông Mã bị co giật, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, sử dụng xuồng máy vượt mưa bão đến vị trí tàu có người gặp nạn để tổ chức cứu nạn.

