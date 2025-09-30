Nam sinh lớp 11 ở Hải Phòng bị nhóm học sinh lớp 10 đánh nhập viện

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng hơn 17h ngày 27/9, tại khu đô thị phía Tây thuộc xã Nam Sách, TP Hải Phòng, nhóm học sinh lớp 10 trường THPT Phan Bội Châu gồm P.A.T (SN 2010); N.X.H (SN 2010); T.V.Q (SN 2010) và V.P.T.D (SN 2010) đã dùng tay chân đấm đá, dùng mũ bảo hiểm đập nhiều cái vào người học sinh M.B.N (học sinh lớp 11, cùng trường THPT Phan Bội Châu).

Hình ảnh vụ việc.

Hậu quả, khiến em N bị gãy xương mũi, gãy xương thuyền tay trái, sưng phù nề nhiều vị trí trên cơ thể, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Đại diện trường THPT Phan Bội Châu xác nhận sự việc xảy ra khoảng 17h30 giờ ngày 27/9/2025, xuất phát từ va chạm nhỏ khi tan học. Sau đó, 4 học sinh lớp 10, đã đánh nam sinh N. Sau khi nắm bắt được thông tin, nhà trường đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương thăm hỏi học sinh M.B.N. Đồng thời, trường cũng đã làm việc với công an xã Nam Sách và báo cáo sự việc về Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng.

Cũng theo đại diện nhà trường, trường đã họp hội đồng kỷ luật, xem xét hình thức kỷ luật đối với 4 học sinh nói trên. Trước mắt trường quyết định tạm dừng việc học tại trường của 4 học sinh nói trên trong vòng 1 tuần.

Ông M.V.H (bố của nam sinh M.B.N) cho biết, gia đình ông rất đau lòng khi con mình bị đánh với thương tích nặng nề như vậy. Ông H chia sẻ, hiện nay cháu N vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, ông H mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc và có biện pháp xử lý kịp thời, đúng pháp luật.

