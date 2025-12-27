Hà Nội

Xã hội

Còn hơn 5.000 cơ sở tài sản công, nhà đất dôi dư cần rà soát xử lý dứt điểm

Tính đến nay, có gần 20.000 cơ sở đã hoàn thành xử lý, song, vẫn còn hơn 5.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục được rà soát và xử lý dứt điểm.

Thiên Anh

Mới đây, Bộ đã chính thức công khai dữ liệu tổng hợp về tình hình sắp xếp, xử lý trụ sở và tài sản công tại các địa phương.

Theo đó, tính đến 26/12, tổng số cơ sở nhà, đất đã hoàn thành xử lý trên cả nước đạt con số ấn tượng với 19.658 cơ sở, góp phần quan trọng vào việc tối ưu hóa nguồn lực tài sản công.

Đáng chú ý, một lượng lớn tài sản công sau sắp xếp được ưu tiên cho các lĩnh vực then chốt như giáo dục, y tế và . Cụ thể, 2.620 cơ sở được chuyển đổi thành trường học, 570 cơ sở trở thành trạm y tế, bệnh viện và 2.130 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân.

Có 4.538 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc và 3.401 cơ sở chuyển đổi thành nơi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Ngoài ra, hơn 2.000 cơ sở đã được bàn giao cho các tổ chức phát triển quỹ đất để , khai thác theo quy định.

Trong gần 20.000 cơ sở đã được hoàn thành xử lý, có gần 3.000 cơ sở được chuyển đổi trường học, 570 cơ sở trở thành trạm y tế, bệnh viện. Ảnh: MINH TRÚC
Trong gần 20.000 cơ sở đã được hoàn thành xử lý, có gần 3.000 cơ sở được chuyển đổi trường học, 570 cơ sở trở thành trạm y tế, bệnh viện. Ảnh: MINH TRÚC

Dù đạt được những kết quả khả quan, song, Bộ Tài chính nhận định nhiệm vụ phía trước vẫn còn nặng nề khi toàn hệ thống hiện còn 5.488 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục rà soát và xử lý dứt điểm trong giai đoạn tới.

Để đạt được kết quả trên, Bộ Tài chính đã liên tục ban hành 5 văn bản hướng dẫn và đôn đốc trong suốt tháng 12. Các văn bản này tập trung vào việc đẩy mạnh thực hiện sắp xếp trụ sở theo Kết luận của Bộ và Ban Bí thư đồng thời yêu cầu các địa phương thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần để đảm bảo tiến độ.

Qua công tác giám sát, Bộ Tài chính vẫn nhận thấy còn tình trạng thiếu nghiêm túc trong việc chấp hành chế độ báo cáo tại một số . Trong tuần đầu của tháng 12, có tới 14 địa phương chậm gửi báo cáo, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kỷ cương hành chính đã được cải thiện rõ rệt vào tuần cuối cùng của kỳ báo cáo. Tính đến ngày 21-12, cả nước ghi nhận chỉ còn 2 địa phương là TP.HCM và Thái Nguyên chưa gửi báo cáo theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 213/CĐ-TTg và Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát quy mô lớn đối với các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Theo MINH TRÚC/ PLO.vn
Link bài gốc Copy link
https://plo.vn/bo-tai-chinh-thong-tin-moi-ve-tien-do-xu-ly-tai-san-cong-nha-dat-doi-du-post888658.html
