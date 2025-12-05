Hà Nội

Nhiệt điện Hải Phòng: Dimo Việt Nam trúng gói thầu hơn 3,1 tỷ, tiết kiệm ngân sách 0,09%

Vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhờ giá dự thầu thấp hơn khoảng 3 triệu đồng, Công ty Dimo Việt Nam vừa được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phê duyệt trúng gói thầu cung cấp vật tư trị giá hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại gói thầu này ở mức "siêu thấp".

Hải Đăng

Mới đây, ông Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã ký Quyết định số 8745/QĐ-NĐHP ngày 28/11/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói số 5: Cung cấp vật tư, thiết bị giám sát ngọn lửa, vòi đốt than". Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm "Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa thường xuyên đợt 3", sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chiến thắng sát nút và mức tiết kiệm "tượng trưng"

Theo Biên bản mở thầu và Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), gói thầu này được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được phê duyệt là 3.138.258.764 đồng.

Cuộc đua vào gói thầu này ghi nhận sự tham gia của hai nhà thầu là Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Dimo Việt Nam (gọi tắt là Dimo Việt Nam) và Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật công nghiệp H3T.

5-7969.png
Nguồn MSC

Kết quả đánh giá cho thấy, Dimo Việt Nam đã giành chiến thắng với giá trúng thầu là 3.135.181.500 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 470 ngày (trong đó thời gian cung cấp hàng hóa là 105 ngày).

Điều đáng chú ý là khi so sánh giá trúng thầu với giá gói thầu, ngân sách của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng chỉ tiết kiệm được 3.077.264 đồng. Tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm cực kỳ khiêm tốn là 0,09%. Đây là một con số thường thấy ở các gói thầu có tính cạnh tranh không cao hoặc các gói thầu mà giá dự toán được xây dựng quá sát với thị trường.

Về phía đối thủ cạnh tranh, Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật công nghiệp H3T đã bị loại ở bước đánh giá tài chính. Cụ thể, theo báo cáo của Tổ chuyên gia, nhà thầu H3T đưa ra giá dự thầu là 3.138.232.800 đồng. Mức giá này cao hơn giá của Dimo Việt Nam khoảng 3 triệu đồng, dẫn đến việc H3T phải dừng bước.

Dấu ấn Dimo Việt Nam trong "bức tranh" đấu thầu 2025

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Công nghiệp Dimo Việt Nam có mã số doanh nghiệp 0105430056, được thành lập ngày 29/07/2011. Doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại Số 9-B14, Ngõ 15 Đường Hàm Nghi, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là bà Bùi Thị Hà.

Dữ liệu phân tích hoạt động đấu thầu cho thấy, Dimo Việt Nam là một cái tên khá quen thuộc trong lĩnh vực cung cấp vật tư, thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tính riêng trong năm 2025 (tính đến đầu tháng 12/2025), Dimo Việt Nam đã tham gia khoảng 32 gói thầu, trong đó được ghi nhận trúng 9 gói, trượt 19 gói và 4 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị các gói thầu trúng trong năm (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) là con số không nhỏ.

Ngoài gói thầu vừa trúng tại Nhiệt điện Hải Phòng, Dimo Việt Nam còn ghi dấu ấn đậm nét tại một số chủ đầu tư lớn khác. Đơn cử, tại Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, nhà thầu này đã tham gia tới 43 gói thầu và trúng 17 gói. Một số gói thầu tiêu biểu có thể kể đến như: Gói thầu "Mua vật tư điện và C&I khắc phục bất thường - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025" (giá trúng hơn 7,7 tỷ đồng); Gói thầu "Mua vật tư tiêu hao phục vụ vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2025" (giá trúng hơn 13,5 tỷ đồng).

Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Dimo Việt Nam cũng tham gia 22 gói thầu và trúng 4 gói. Đặc biệt là gói thầu "Cung cấp vật tư thiết bị tự động hóa, điều khiển và C&I các loại" với giá trị trúng thầu lên tới hơn 23,5 tỷ đồng (trong vai trò liên danh).

Góc nhìn chuyên gia về tỷ lệ tiết kiệm thấp

Trao đổi về hiện trạng các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" dưới 1%, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Mặc dù Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP không quy định tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu, nhưng mục tiêu tối thượng của đấu thầu là hiệu quả kinh tế. Việc trúng thầu sát giá, tiết kiệm không đáng kể, đặc biệt lặp lại nhiều lần tại một chủ đầu tư, là một chỉ dấu cần sự giám sát kỹ lưỡng từ cơ quan chức năng để đảm bảo không có sự thông đồng, nâng khống giá dự toán ngay từ đầu."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Trong bối cảnh đẩy mạnh minh bạch hóa hoạt động đấu thầu theo tinh thần của Luật Đấu thầu sửa đổi, các chủ đầu tư cần rà soát kỹ quy trình thẩm định giá. Nếu giá trúng thầu liên tục sát giá dự toán, cần xem lại chất lượng của công tác lập dự toán có sát với giá thị trường hay không, hay đang bị 'thổi giá' để tạo khoảng trống cho các nhà thầu 'ruột'."

Việc Dimo Việt Nam liên tiếp trúng thầu tại các đơn vị ngành điện, dầu khí cho thấy năng lực nhất định của doanh nghiệp này trong lĩnh vực cung ứng vật tư chuyên ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm thấp tại các gói thầu mà đơn vị này tham gia vẫn là câu chuyện cần được bàn luận thêm để hướng tới một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh và hiệu quả.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

