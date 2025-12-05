Cà Mau: Công ty Mekong được chỉ định gói thầu tiền tỷ tại Phường Hiệp Thành

Chỉ sau 5 ngày từ khi phê duyệt dự án, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Thành đã hoàn tất chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,2 tỷ đồng cho Công ty Phát triển Mekong với tỷ lệ tiết kiệm "sát nút" quy định mới.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 03/11/2025, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "XL01 Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Lê Lợi".

Quyết định số 33/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "XL01 Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trường Tiểu học Lê Lợi". Nguồn: MSC

Đây là gói thầu thuộc dự án cùng tên, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước.

Chỉ định thầu với tỷ lệ tiết kiệm "vừa đủ" chuẩn

Theo Quyết định số 33/QĐ-UBND, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phát triển Mekong (có địa chỉ tại C32, Đường Số 27, Khu Đô Thị Mới Hưng Phú, Phường Cái Răng, Thành phố Cần Thơ).

Gói thầu có giá dự toán được duyệt (tại Quyết định số 32/QĐ-KTHTĐT ngày 30/10/2025) là 1.286.077.015 đồng. Giá trúng thầu của Công ty Phát triển Mekong là 1.220.305.000 đồng. Hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 60 ngày.

Như vậy, qua công tác chỉ định thầu, chủ đầu tư đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền 65.772.015 đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,11%.

Đáng chú ý, tỷ lệ 5,11% này có ý nghĩa quan trọng về mặt pháp lý trong bối cảnh các quy định mới về đấu thầu có hiệu lực. Cụ thể, tại điểm e, khoản 2, Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu), có quy định rõ về quy trình chỉ định thầu rút gọn:

"Đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 của Nghị định này, chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo về giá, bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu".

Việc giá trúng thầu của Công ty Phát triển Mekong đạt tỷ lệ tiết kiệm 5,11% cho thấy quá trình thương thảo đã tuân thủ nghiêm ngặt mức sàn tiết kiệm tối thiểu mà Chính phủ quy định, dù con số này chỉ vượt mức sàn một khoảng rất nhỏ (0,11%).

Quy trình 5 ngày "thần tốc"

Dữ liệu thu thập được cũng cho thấy tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án này diễn ra rất khẩn trương.

Cụ thể, ngày 29/10/2025, UBND Phường Hiệp Thành ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư làm tròn là 1.558.762.000 đồng.

Ngay ngày hôm sau, 30/10/2025, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã có Quyết định số 32/QĐ-KTHTĐT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Và chỉ đến ngày 03/11/2025, tức chỉ 5 ngày sau khi dự án được phê duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu đã được ban hành. Việc hoàn tất các thủ tục từ phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch, thương thảo hợp đồng đến chỉ định thầu trong thời gian ngắn cho thấy tính cấp bách của dự án cải tạo trường học này và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trước của chủ đầu tư.

Năng lực của Công ty Phát triển Mekong ra sao?

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phát triển Mekong được thành lập ngày 21/04/2016, mã số thuế 2001241900. Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở chính tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ. Lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn và tư vấn.

Mặc dù được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hiệp Thành "chọn mặt gửi vàng" cho gói thầu tiền tỷ này, nhưng hồ sơ đấu thầu của Công ty Phát triển Mekong trong năm 2025 tại các địa phương lân cận lại không mấy suôn sẻ.

Theo dữ liệu thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trước khi trúng gói thầu tại Cà Mau, doanh nghiệp này đã tham gia và trượt thầu tại nhiều gói thầu khác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đơn cử, ngày 21/02/2025, tại Kiên Giang cũ, công ty trượt "Gói thầu số 01: Xây lắp" do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn La Thành mời thầu. Trước đó một ngày, 20/02/2025, tại Đồng Tháp, doanh nghiệp này cũng không thành công tại "Gói thầu số 5: Lắp đặt lại hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến ĐT.855" do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông cũ mời thầu.

Xa hơn, ngày 11/02/2025, công ty cũng trượt thầu gói "Quản lý chăm sóc cây xanh khu vực trung tâm" tại Bến Tre cũ.

Việc một nhà thầu liên tiếp không thành công trong môi trường đấu thầu cạnh tranh rộng rãi nhưng lại được lựa chọn qua hình thức chỉ định thầu rút gọn đặt ra yêu cầu cao đối với chủ đầu tư trong việc giám sát chặt chẽ năng lực thi công thực tế, đảm bảo công trình Trường Tiểu học Lê Lợi về đích đúng tiến độ và chất lượng cam kết.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã siết chặt hơn các quy định về chỉ định thầu nhằm tăng cường hiệu quả kinh tế. Quy định cứng về mức tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp là một rào cản kỹ thuật buộc các chủ đầu tư phải thương thảo thực chất hơn, tránh tình trạng chỉ định thầu với giá sát giá gói thầu gây thất thoát. Trong trường hợp này, việc đạt mức tiết kiệm trên 5% là tuân thủ đúng quy định pháp luật."

Tuy nhiên, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang cũng lưu ý: "Tiến độ lựa chọn nhà thầu nhanh là tốt để giải ngân đầu tư công và sớm đưa công trình vào sử dụng, nhất là các công trình giáo dục. Tuy nhiên, với những nhà thầu có lịch sử trượt thầu nhiều ở các gói cạnh tranh khác, chủ đầu tư cần đặc biệt lưu ý khâu giám sát thi công. Chỉ định thầu là trao niềm tin, nhưng niềm tin phải được kiểm chứng bằng chất lượng công trình thực tế."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.