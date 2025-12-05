Bệnh viện Phú Nhuận: Liên danh TAA trúng gói thầu thiết bị y tế gần 50 tỷ đồng

Chỉ duy nhất một liên danh tham dự và trúng gói thầu hơn 57 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận với tỷ lệ tiết kiệm ấn tượng khoảng 13,7%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận (Chủ đầu tư) vừa hoàn tất quy trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị quan trọng thuộc Dự án Xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Phú Nhuận.

Duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu

Cụ thể, theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 89/QĐ-QLDA-ĐT ngày 20/09/2025 do ông Vũ Thế Thịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận ký, đơn vị trúng thầu là Liên danh TAA.

(Nguồn: MSC)

Gói thầu có tên "Cung cấp lắp đặt Thiết bị xây dựng (Bao gồm chi phí dự phòng)" (Mã E-TBMT: IB2500343480), sử dụng nguồn vốn Ngân sách thành phố. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, đến thời điểm đóng thầu (ngày 09/09/2025), chỉ có duy nhất Liên danh TAA nộp hồ sơ dự thầu. Giá dự toán của gói thầu được duyệt là 57.194.432.386 đồng.

(Nguồn: MSC)

Kết quả, Liên danh TAA trúng thầu với giá 49.356.584.389 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 06 tháng.

Đáng chú ý, mặc dù rơi vào tình huống "một mình một chợ", chỉ có một nhà thầu tham gia, nhưng tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu này lại đạt mức rất cao. So với giá dự toán hơn 57,1 tỷ đồng, giá trúng thầu đã giảm được hơn 7,8 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 13,7%. Đây là một con số tiết kiệm ấn tượng trong bối cảnh đấu thầu thiết bị y tế và xây dựng hiện nay, khi nhiều gói thầu thường có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 339/BCĐG-TLG ngày 12/9/2025 do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia lập, Liên danh TAA đã đạt tất cả các tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Do chỉ có 1 nhà thầu vượt qua bước kỹ thuật, Tổ chuyên gia không cần xác định giá đánh giá và xếp hạng nhà thầu, mà kiến nghị trúng thầu trực tiếp.

Năng lực của Liên danh TAA ra sao?

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Liên danh TAA là sự kết hợp của 3 nhà thầu có nhiều kinh nghiệm tại thị trường phía Nam: Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng T.A.T.T (Thành viên đứng đầu), Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trang thiết bị Y tế Sài Gòn A.S.T và Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật An Định.

Về thành viên đứng đầu liên danh, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng T.A.T.T (có địa chỉ tại Phường An Hội Đông, TP HCM) được thành lập từ năm 2016. Doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 30 gói thầu, trong đó trúng 20 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 463 tỷ đồng. T.A.T.T thường xuyên trúng thầu tại các bên mời thầu như Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phú Thạnh, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Bửu Thành...

Thành viên thứ hai là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Trang thiết bị Y tế Sài Gòn A.S.T (Sài Gòn A.S.T), một "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế. Doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Bình Thạnh, TP HCM, đã tham gia 134 gói thầu và trúng tới 124 gói (tỷ lệ trúng thầu rất cao). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng. Sài Gòn A.S.T là gương mặt quen thuộc tại nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng 2...

Thành viên còn lại là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật An Định, có thế mạnh về hệ thống khí y tế và cơ điện. Công ty này đã trúng 24/29 gói thầu tham gia, với tổng giá trị trúng thầu hơn 550 tỷ đồng. An Định cũng thường xuyên trúng thầu tại Sở Y tế Khánh Hòa, Ban QLDA tỉnh An Giang...

Sự kết hợp giữa một nhà thầu xây dựng (T.A.T.T) và hai nhà thầu chuyên về thiết bị y tế/cơ điện (Sài Gòn A.S.T, An Định) cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của liên danh này cho gói thầu hỗn hợp tại Bệnh viện Phú Nhuận.

Góc nhìn chuyên gia về tình huống "một mình một chợ"

Trao đổi về hiện trạng nhiều gói thầu chỉ có một đơn vị tham gia, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP đã có những quy định cởi mở hơn để xử lý tình huống này nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công.

"Theo quy định mới, trường hợp hết thời điểm đóng thầu mà chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu thì chủ đầu tư có thể xem xét, quyết định cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá mà không bắt buộc phải gia hạn thời điểm đóng thầu như trước đây (nếu không muốn). Điều này giúp rút ngắn thời gian, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất", Luật sư Lập nhận định.

Tuy nhiên, vị luật sư cũng lưu ý, việc chỉ có một nhà thầu tham gia dù đấu thầu rộng rãi qua mạng cũng đặt ra nghi vấn về việc liệu các tiêu chí trong E-HSMT có quá khắt khe hoặc mang tính định hướng hay không, khiến các nhà thầu khác "nản lòng".

"Việc tiết kiệm ngân sách tới 13,7% tại gói thầu này là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cơ quan chức năng và chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình triển khai hợp đồng, đảm bảo các thiết bị được cung cấp đúng chủng loại, xuất xứ và chất lượng như cam kết trong hồ sơ dự thầu, tránh tình trạng bỏ thầu giá thấp (hoặc giảm giá sâu) rồi cung cấp thiết bị không đạt chuẩn", chuyên gia Đỗ Phạm Giang chia sẻ thêm.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin về tiến độ thực hiện gói thầu này.