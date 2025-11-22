Nhặt được số tiền lớn, người phụ nữ Hà Tĩnh trả lại người mất

Bất ngờ nhặt được 20 triệu đồng trên đường, bà Hoàng Thị Thanh (tỉnh Hà Tĩnh) đã đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp xác minh, trả lại số tiền lớn cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 16h chiều 21/11, bà Hoàng Thị Thanh (SN 1955, trú tại thôn 8, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) trên đường qua thôn 7 (xã Hương Khê) thì nhặt được 20 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, bà Tý bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới bà Thanh và cán bộ Công an xã Hương Khê.

Ngay sau đó, bà Thanh đã đến Công an xã Hương Khê trình báo, đồng thời giao nộp cho Công an xã để tìm người đánh rơi trả lại.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Khê đã tiến hành xác minh và làm rõ chủ nhân thực sự của số tiền là bà Đinh Thị Tý (SN 1967, trú tại thôn 2, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh).

Hiện, Công an xã Hương Khê phối hợp với bà Thanh trao trả lại toàn bộ số tiền cho bà Tý.

