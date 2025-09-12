Hà Nội

Xã hội

Du khách nước ngoài xúc động khi nhận lại tài sản đánh rơi

Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) vừa phối hợp cùng người dân trao trả tài sản cho 2 du khách nước ngoài bỏ quên trên xe taxi.

Hạo Nhiên

Ngày 12/9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân tìm, xác minh và trao trả tài sản cho 2 du khách nước ngoài bỏ quên trên xe taxi.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 11/9, Công an phường An Hải tiếp nhận tin báo của chị Hồ Thảo Phương (SN 1977, quốc tịch Mỹ) với nội dung trong quá trình di chuyển đến các điểm tham quan, du lịch tại Đà Nẵng chị đã bỏ quên 01 điện thoại Iphone 13 promax trên xe taxi.

Ngay sau đó, Công an phường An Hải đã lần theo manh mối và tìm được người điều khiển phương tiện taxi chở chị Phương là anh Lê Văn Nhàn (SN 1994, trú Xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng).

25cc16d20c43871dde52.jpg
Du khách vui mừng khi nhận lại tài sản bị đánh rơi. Ảnh: CACC.

Qua trao đổi, anh Nhàn đã chủ động đến Công an phường An Hải trao trả lại điện thoại cho chị Phương.

Cùng ngày, anh Trần Tuấn Vinh (SN 1995, trú phường An Hải) đến Công an phường An Hải trình báo về việc có nhặt được một điện thoại hiệu Sam Sung do khách để quên trên xe taxi của anh.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Công an phường đã tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại trên là 01 du khách người Hàn Quốc đang tạm trú trên địa bàn, nên đã liên hệ, mời vị du khách nước ngoài này đến trụ sở để trao lại tài sản.

Sau khi nhận lại được tài sản, 2 du khách nước ngoài đã rất cảm động và gửi lời tri ân đến cán bộ chiến sĩ Công an phường An Hải cũng như người dân đã giúp họ tìm lại được tài sản bị đánh rơi.

