Xã hội

Nhận lại tài sản đánh rơi, người dân viết thư cảm ơn công an

Sau khi nhận lại tài sản đánh rơi, chị Nguyễn Thị Hoa Hồng (Khánh Hoà) đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an phường Nha Trang.

Hạo Nhiên

Ngày 14/11, thông tin từ Công an phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) cho biết, đơn vị vừa xác minh, giúp người dân nhanh chóng nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Trước đó, khoảng 18h ngày 12/11, một người dân đến trụ sở Công an phường Nha Trang (số 05 Dã Tượng) giao nộp 01 túi xách màu đen nhặt được tại khu vực 86 Trần Phú. Bên trong có một điện thoại Iphone 13 Pro, 01 phong bì bên trong có 5.700.000 đồng, 01 ví nhỏ chứa thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Hoa Hồng.

capnhatrang-1311.jpg
Chị Nguyễn Thị Hoa Hồng nhận lại tài sản đánh rơi.

Ngay sau đó, Công an phường Nha Trang đã tiến hành xác minh và mời người đánh rơi tài sản là chị Nguyễn Thị Hoa Hồng (SN: 1995; trú 50/6 Phú Xương, Bắc Nha Trang) đến để nhận lại tài sản.

Trước hành động của người dân và cán bộ Công an phường Nha Trang, chị Hồng đã viết thư để tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình. "Đây là việc làm nhân văn, lan toả tinh thần tương thân, tương ái, tạo niềm tin trong cuộc sống. Kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ, bình an và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...". Thư ghi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Công an TP HCM trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

(Nguồn: SGGP)
