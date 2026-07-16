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Xã hội

Nhân viên kho trộm tài sản công ty đem bán thu lợi gần 48 triệu

Công an Phú Thọ xác định tổng giá trị tài sản doanh nghiệp bị chiếm đoạt gần 219 triệu đồng, đối tượng thu lợi gần 48 triệu đồng.

Khánh Hoài

Ngày 16/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú xã Cẩm Khê) về tội "Tham ô tài sản"; khởi tố Nguyễn Trung Nam (SN 1978, trú xã Cẩm Khê) về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

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Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) tống đạt quyết định khởi tố Hoàng Đức Mạnh.

Theo điều tra của Cảnh sát, lợi dụng nhiệm vụ quản lý kho nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghệ Twinsel Việt Nam (KCN Cẩm Khê), Hoàng Đức Mạnh nhiều lần chiếm đoạt thiếc hàn, kem hàn và các nguyên vật liệu khác để bán lấy tiền tiêu xài, trong đó có việc bán cho Nguyễn Trung Nam.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) tống đạt quyết định khởi tố Nguyễn Trung Nam.

Cơ quan điều tra xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 219 triệu đồng, đối tượng thu lợi gần 48 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường quản lý, kiểm kê tài sản và siết chặt công tác quản lý kho để phòng ngừa các hành vi chiếm đoạt tài sản.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

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