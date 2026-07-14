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Xã hội

Bắt “nóng” kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy ở Hà Tĩnh

Sau khi đưa xe máy đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, Thân Chí Lương đã di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 14/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Chí Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 08/6, Công an xã Can Lộc tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 01 xe mô tô Yamaha Sirius, mang BKS: 38C1-166.16 khi dựng tại một cửa hàng tạp hóa ở thôn Bắc Sơn, xã Can Lộc.

Nhận được tin báo, Công an xã Can Lộc đã khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

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Đối tượng Thân Chí Lương cùng tang vật bị bắt giữ.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 10/7, cơ quan Công an đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm là Thân Chí Lương (SN 1998, trú xã Xuân Lộc).

Tại cơ quan Công an, Lương khai nhận sau khi trộm được xe đã mang đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân, rồi liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Được biết, Thân Chí Lương đã có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, không có nghề nghiệp ổn định. Ngoài vụ trộm xe máy tại xã Can Lộc, Lương còn thực hiện thêm 02 vụ trộm cắp xe mô tô tại các địa phương lân cận.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.
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