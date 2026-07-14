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Xã hội

Thanh Hóa: Xuyên đêm dập tắt đám cháy tại khu Công nghiệp Tây Bắc Ga

Một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam (Thanh Hóa), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo TTXVN

Vào khoảng 3h ngày 14/7, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn hỏa hoạn tại khu vực nhà kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam (Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Nhà kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam chứa một khối lượng lớn nguyên vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói đen đặc kèm khí độc bao trùm toàn bộ khu vực, đe dọa trực tiếp đến các nhà xưởng liền kề.

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Hiện trường vụ hoả hoạn.

Trong đêm 13, rạng sáng 14/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Thanh Hóa), Công an phường Hàm Rồng cùng các lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ đã căng mình xuyên đêm để ngăn chặn thảm họa cháy lan. Hơn 20 xe chữa cháy, xe tiếp nước, xe chỉ huy cùng robot chữa cháy hiện đại được điều động tham gia làm nhiệm vụ.

Tại hiện trường, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với bảo vệ khu công nghiệp tổ chức phong tỏa toàn bộ khu vực, mở lối thoát nạn và nhanh chóng ổn định tâm lý người dân. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cảnh sát cơ động đã chia thành các mũi triển khai đồng bộ các phương án cứu nạn, cứu hộ tập trung khống chế ngọn lửa, bảo vệ các hạng mục liền kề và ngăn chặn cháy lan.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trước đó, tối 13/7, tại khu vực nhà kho tầng 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam đã xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Do bên trong nhà kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

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#Thanh Hoá #hoả hoạn #bà hoả #thiêu rui #tài sản

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