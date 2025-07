Nhân viên cũ đột nhập quán cafe “cuỗm” hàng trăm triệu đồng

Do từng là nhân viên tại quán cà phê, Nguyễn Công Thương (Đà Nẵng) nắm được vị trí chủ quán cất dấu tài sản, nên đã tìm cách “thụt két” để lấy tiền tiêu xài…

Ngày 21/7, thông tin từ Công an xã Nam Phước (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Thương để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 20/7, anh T.T.N (trú xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng) đến trụ sở Công an xã Nam Phước trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 5 chỉ vàng. Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2024 đến ngày 27/6/2025, gia đình còn phát hiện bị mất khoảng 672 triệu đồng tiền mặt để trong két sắt.

Nguyễn Công Thương tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Phước đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự số 3, Công an thành phố Đà Nẵng, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định nghi phạm là Nguyễn Công Thương (SN 2006, trú xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng), nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình; đồng thời khai nhận, do từng là nhân viên pha chế tại quán cà phê do anh N. làm chủ, Thương biết được nơi gia đình anh N. cất dấu tài sản, nên đã tìm cách đột nhập, trộm lấy tiền tiêu xài.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.