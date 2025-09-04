Nhãn Ido bất ngờ tăng giá mạnh

Hiện giá nhãn Ido (tên khoa học: Euphoria Longana) được thương lái thu mua ở mức 18.000 - 20.000 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân trồng nhãn Ido có thể đảm bảo lợi nhuận.

Ảnh: Nhãn Ido

“Với giá bán như hiện nay, mỗi công nhãn cho thu nhập tăng thêm vài triệu đồng. Bà con ai cũng phấn khởi vì thị trường tiêu thụ nhãn Ido đang rất tốt”, anh Nguyễn Văn Khánh, nông dân tại TP Cần Thơ chia sẻ.

Các thương lái cho biết, giá nhãn Ido tăng mạnh là do nhu cầu nhãn Ido phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng so với trước. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm nhiều loại trái cây Nam Bộ như chôm chôm, mận, vú sữa… đã kết thúc vụ, khiến nhãn Ido trở thành “hàng hot” trên thị trường.