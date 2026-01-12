Ăn gì để ngăn ngừa tóc bạc sớm?

Hà Nội

Sống Khỏe

Bổ sung trái cây giàu vitamin và chất chống ôxy hóa mỗi ngày giúp bảo vệ tế bào sắc tố, nuôi dưỡng tóc khỏe và ngăn ngừa bạc sớm hiệu quả.

Vân Giang (Tổng hợp)
Tóc bạc sớm không chỉ là dấu hiệu tuổi tác mà còn phản ánh sức khỏe và lối sống. Ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với tình trạng tóc bạc khi tuổi đời còn rất trẻ, nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, ô nhiễm môi trường và chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý. Ảnh minh họa
Bên cạnh yếu tố di truyền, chuyên gia cho rằng việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống ôxy hóa là cách tự nhiên để bảo vệ tế bào sắc tố tóc và duy trì mái tóc khỏe mạnh. Ảnh minh họa
Màu tóc được quyết định bởi melanin – sắc tố do các tế bào melanocyte sản xuất trong nang tóc. Khi quá trình tạo melanin suy giảm, tóc sẽ mất màu và chuyển sang bạc. Thiếu vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin E, sắt, kẽm, đồng cùng các chất chống ôxy hóa có thể khiến nang tóc suy yếu, giảm khả năng sản sinh melanin. Ảnh minh họa
Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa hàm lượng anthocyanin và vitamin C dồi dào. Những chất này giúp trung hòa gốc tự do – nguyên nhân gây tổn thương tế bào sắc tố. Vitamin C trong quả mọng còn tăng khả năng hấp thu sắt, khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển của nang tóc. Bổ sung quả mọng thường xuyên không chỉ giúp tóc đen khỏe mà còn giảm nguy cơ gãy rụng. Ảnh minh họa
Nhóm trái cây họ cam quýt chứa nhiều vitamin C, giúp cơ thể hấp thu sắt và kẽm – hai khoáng chất quan trọng cho sức khỏe nang tóc và sắc tố. Ăn cam, quýt đều đặn còn cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ duy trì màu tóc tự nhiên. Chuyên gia khuyên nên ăn nguyên múi thay vì uống nước ép để tránh dư thừa đường. Ảnh minh họa
Đu đủ chứa vitamin A, C và các enzyme tự nhiên, hỗ trợ tuần hoàn máu đến da đầu và tăng cường sức khỏe nang tóc. Vitamin A thúc đẩy tái tạo tế bào, vitamin C tham gia tổng hợp collagen và chống stress ôxy hóa, từ đó giúp quá trình sản sinh melanin diễn ra hiệu quả, góp phần làm chậm tóc bạc. Ảnh minh họa
Lựu chứa polyphenol và flavonoid chống ôxy hóa mạnh, hỗ trợ lưu thông máu đến da đầu và bảo vệ tế bào melanocyte khỏi lão hóa. Hệ tuần hoàn khỏe mạnh giúp nang tóc nhận đủ dưỡng chất, từ đó giảm tốc độ bạc tóc. Ảnh minh họa
Chuối giàu vitamin B6 và folate, hỗ trợ quá trình hình thành melanin và chuyển hóa protein. Thiếu vitamin nhóm B có thể khiến tóc yếu, dễ gãy và bạc sớm. Bên cạnh đó, kali trong chuối giúp cân bằng độ ẩm cho da đầu, tạo điều kiện cho nang tóc phát triển ổn định. Ảnh minh họa
Bơ giàu vitamin E và chất béo không bão hòa, giúp bảo vệ nang tóc khỏi tổn thương do gốc tự do, tăng cường lưu thông máu và duy trì độ ẩm cho da đầu. Nhờ đó, tóc được nuôi dưỡng từ bên trong, giảm khô xơ, gãy rụng và giữ màu tự nhiên lâu hơn. Ảnh minh họa
Trái cây không phải “thuốc chữa” tóc bạc, nhưng là giải pháp hỗ trợ tự nhiên, an toàn. Chuyên gia khuyên nên ăn đa dạng các loại quả kết hợp chế độ ăn cân đối, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, hạn chế thuốc lá và rượu bia. Khi duy trì thói quen này lâu dài, tóc không chỉ khỏe mạnh mà còn đen bóng tự nhiên. Ảnh minh họa
