Hé lộ thu nhập của Tim Cook năm 2025

Năm 2025, CEO Apple Tim Cook nhận tổng thù lao 74,3 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 74,6 triệu USD của năm 2024.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về khả năng chuyển giao quyền lực tại Apple, mức thù lao của CEO Tim Cook trong năm 2025 vẫn giữ ổn định.

Theo hồ sơ Apple vừa nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), tổng thu nhập của Tim Cook trong năm tài chính 2025 đạt 74,3 triệu USD. Mức thù lao này đã giảm so với mức 74,6 triệu USD của năm 2024, theo Bloomberg.

Gói thù lao của CEO Tim Cook bao gồm mức lương cơ bản 3 triệu USD (không thay đổi so với năm trước), 57,5 triệu USD tiền thưởng cổ phiếu, 12 triệu USD tiền thưởng khuyến khích không quy đổi ra cổ phiếu và 1,7 triệu USD các khoản đãi ngộ khác, chủ yếu dành cho chi phí an ninh và sử dụng máy bay riêng.

Mức lương của Tim Cook vẫn thuộc hàng cao nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, việc không tăng lương cơ bản trong gần 10 năm qua cho thấy Apple tập trung trả công cho CEO chủ yếu qua các khoản thưởng gắn với hiệu quả hoạt động dài hạn, thay vì tăng lương cố định.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: CNBC

Cách tiếp cận này phù hợp với triết lý quản trị của Apple, nơi ban lãnh đạo được khuyến khích tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua hiệu suất kinh doanh và tăng trưởng bền vững, hơn là dựa vào lương cứng.

Ngoài Tim Cook, nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Apple cũng nhận được các gói thù lao đáng kể trong năm 2025. Tổng cố vấn pháp lý sắp mãn nhiệm Kate Adams, Giám đốc điều hành Sabih Khan và Giám đốc bán lẻ kiêm nhân sự Deirdre O’Brien đều nhận tổng thu nhập vào khoảng 27 triệu USD mỗi người.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự chuyển giao vị trí giám đốc tài chính (CFO) tại Apple. Luca Maestri, người giữ vai trò CFO trước đây, nhận 15,5 triệu USD trong năm cuối cùng ở vị trí này. Trong khi đó, tân CFO Kevan Parekh nhận tổng thù lao 22,5 triệu USD, cho thấy trách nhiệm và vai trò ngày càng quan trọng trong việc quản lý tài chính của Apple trong giai đoạn mới.

Apple hiện vẫn là một trong những công ty giá trị nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 3.000 tỷ USD vào năm 2025.

Thông tin về thu nhập của Tim Cook được công bố cùng ngày với tin tức rằng ông đã bày tỏ mong muốn giảm khối lượng công việc với Hội đồng quản trị Apple.

Theo nguồn tin này, Apple có thể sẽ chuyển Tim Cook sang vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu ông quyết định nghỉ hưu trong tương lai. Tờ New York Times cũng nhắc đến John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phần cứng, như một ứng viên kế nhiệm tiềm năng, dù không phải lựa chọn duy nhất.

Tương lai của Tim Cook tại Apple không được đề cập trực tiếp trong hồ sơ nộp SEC. Tuy nhiên, văn bản này cho biết HĐQT thường xuyên thảo luận về kế hoạch kế nhiệm và ông Cook sẽ đủ điều kiện nhận gói hưu trí nâng cao nếu rời vị trí.

Hồ sơ cũng cho biết Tim Cook đủ điều kiện nhận gói hưu trí ưu đãi nếu rời vị trí điều hành. Theo định nghĩa của Apple, nghỉ hưu là chấm dứt công việc sau khi từ 60 tuổi trở lên và có ít nhất 10 năm làm việc tại công ty, điều kiện mà Tim Cook hiện đã đáp ứng.

Apple nhấn mạnh, các quyền lợi cổ phiếu của Tim Cook có điều khoản đặc biệt dành cho nghỉ hưu, nhằm ghi nhận tác động dài hạn của các quyết định lãnh đạo mà ông đã tạo ra cho sự tăng trưởng và thành công của Apple, đồng thời giúp quá trình chuyển giao diễn ra thận trọng và có kiểm soát.