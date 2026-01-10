Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Hé lộ thu nhập của Tim Cook năm 2025

Năm 2025, CEO Apple Tim Cook nhận tổng thù lao 74,3 triệu USD, giảm nhẹ so với mức 74,6 triệu USD của năm 2024.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về khả năng chuyển giao quyền lực tại Apple, mức thù lao của CEO Tim Cook trong năm 2025 vẫn giữ ổn định.

Theo hồ sơ Apple vừa nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), tổng thu nhập của Tim Cook trong năm tài chính 2025 đạt 74,3 triệu USD. Mức thù lao này đã giảm so với mức 74,6 triệu USD của năm 2024, theo Bloomberg.

Gói thù lao của CEO Tim Cook bao gồm mức lương cơ bản 3 triệu USD (không thay đổi so với năm trước), 57,5 triệu USD tiền thưởng cổ phiếu, 12 triệu USD tiền thưởng khuyến khích không quy đổi ra cổ phiếu và 1,7 triệu USD các khoản đãi ngộ khác, chủ yếu dành cho chi phí an ninh và sử dụng máy bay riêng.

Mức lương của Tim Cook vẫn thuộc hàng cao nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ. Tuy nhiên, việc không tăng lương cơ bản trong gần 10 năm qua cho thấy Apple tập trung trả công cho CEO chủ yếu qua các khoản thưởng gắn với hiệu quả hoạt động dài hạn, thay vì tăng lương cố định.

ty-phu1.jpg
CEO Apple Tim Cook. Ảnh: CNBC

Cách tiếp cận này phù hợp với triết lý quản trị của Apple, nơi ban lãnh đạo được khuyến khích tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua hiệu suất kinh doanh và tăng trưởng bền vững, hơn là dựa vào lương cứng.

Ngoài Tim Cook, nhiều lãnh đạo cấp cao khác của Apple cũng nhận được các gói thù lao đáng kể trong năm 2025. Tổng cố vấn pháp lý sắp mãn nhiệm Kate Adams, Giám đốc điều hành Sabih Khan và Giám đốc bán lẻ kiêm nhân sự Deirdre O’Brien đều nhận tổng thu nhập vào khoảng 27 triệu USD mỗi người.

Năm 2025 cũng đánh dấu sự chuyển giao vị trí giám đốc tài chính (CFO) tại Apple. Luca Maestri, người giữ vai trò CFO trước đây, nhận 15,5 triệu USD trong năm cuối cùng ở vị trí này. Trong khi đó, tân CFO Kevan Parekh nhận tổng thù lao 22,5 triệu USD, cho thấy trách nhiệm và vai trò ngày càng quan trọng trong việc quản lý tài chính của Apple trong giai đoạn mới.

Apple hiện vẫn là một trong những công ty giá trị nhất thế giới, với giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 3.000 tỷ USD vào năm 2025.

Thông tin về thu nhập của Tim Cook được công bố cùng ngày với tin tức rằng ông đã bày tỏ mong muốn giảm khối lượng công việc với Hội đồng quản trị Apple.

Theo nguồn tin này, Apple có thể sẽ chuyển Tim Cook sang vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị nếu ông quyết định nghỉ hưu trong tương lai. Tờ New York Times cũng nhắc đến John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phần cứng, như một ứng viên kế nhiệm tiềm năng, dù không phải lựa chọn duy nhất.

Tương lai của Tim Cook tại Apple không được đề cập trực tiếp trong hồ sơ nộp SEC. Tuy nhiên, văn bản này cho biết HĐQT thường xuyên thảo luận về kế hoạch kế nhiệm và ông Cook sẽ đủ điều kiện nhận gói hưu trí nâng cao nếu rời vị trí.

Hồ sơ cũng cho biết Tim Cook đủ điều kiện nhận gói hưu trí ưu đãi nếu rời vị trí điều hành. Theo định nghĩa của Apple, nghỉ hưu là chấm dứt công việc sau khi từ 60 tuổi trở lên và có ít nhất 10 năm làm việc tại công ty, điều kiện mà Tim Cook hiện đã đáp ứng.

Apple nhấn mạnh, các quyền lợi cổ phiếu của Tim Cook có điều khoản đặc biệt dành cho nghỉ hưu, nhằm ghi nhận tác động dài hạn của các quyết định lãnh đạo mà ông đã tạo ra cho sự tăng trưởng và thành công của Apple, đồng thời giúp quá trình chuyển giao diễn ra thận trọng và có kiểm soát.

#Thu nhập của CEO Apple #Lương và thưởng Tim Cook #Chính sách thù lao dài hạn #Chuyển giao quyền lực tại Apple #Chương trình hưu trí và kế nhiệm #Quản trị doanh nghiệp Apple

Bài liên quan

Kinh doanh

Người có thể trở thành CEO mới của Apple là ai?

John Ternus, lãnh đạo kín tiếng tại Apple, được xem là ứng viên hàng đầu kế nhiệm Tim Cook nếu vị CEO kỳ cựu quyết định rời ghế điều hành.

John Ternus, một giám đốc điều hành kín tiếng nhưng có tầm ảnh hưởng lớn tại Apple, có thể là người kế nhiệm Tim Cook, người đã giữ chức vụ giám đốc điều hành lâu năm của công ty, nếu ông từ chức.

Apple đang bước vào giai đoạn nhạy cảm về nhân sự cấp cao, khi Tim Cook được cho là bày tỏ mong muốn giảm khối lượng công việc sau hơn một thập kỷ điều hành tập đoàn giá trị hàng đầu thế giới. Vị CEO 65 tuổi đã lãnh đạo công ty kể từ khi Steve Jobs từ chức vào năm 2011. Dự kiến, Tim Cook ​​sẽ chuyển sang vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thay vì nghỉ hưu hoàn toàn.

Xem chi tiết

Kinh doanh

Warren Buffett giàu cỡ nào trước khi rời ghế CEO Berkshire Hathaway?

Tại ngày 31/12, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett sở hữu khối tài sản ròng 149 tỷ USD, giàu thứ 9 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. 

Ngày 31/12/2025, Warren Buffett chính thức rời vai trò CEO Berkshire Hathaway đánh dấu sự khép của hành trình gần 60 năm chèo lái con tàu đầu tư vĩ đại nhất lịch sử. Warren Buffett đã biến nhà máy dệt may đang thua lỗ thành một tập đoàn khổng lồ trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD.

Theo ước tính của Forbes tại ngày 31/12, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đang sở hữu khối tài sản ròng 149 tỷ USD, xếp thứ 9 trong danh sách người giàu thế giới. Khối tài sản của Warren Buffett đã thay đổi đáng kể trong năm năm qua.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới