Kinh doanh

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiến sát Top 60 người giàu nhất thế giới

Với khối tài sản ròng 32,2 tỷ USD, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên lọt top 64 người giàu nhất hành tinh, theo cập nhật của Forbes. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Theo cập nhật mới nhất trên Forbes (chiều 8/1), tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tăng mạnh lên 32,2 tỷ USD, tăng 1,5 tỷ USD so với ngày hôm trước.

Tài sản tăng mạnh giúp ông Phạm Nhật Vượng lần đầu đứng vị trí 64 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh đầu năm 2026.

pham-nhat-vuong.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 64 người giàu nhất hành tinh. Ảnh: VIC

Đáng chú ý, với khối tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện xếp trên hàng loạt doanh nhân, tỷ phú nổi tiếng thế giới như bà MacKenzie Scott, vợ cũ ông chủ Amazon Jeff Bezos, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 31,1 tỷ USD, xếp thứ 69 thế giới; hay tỷ phú Lôi Quân, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi sở hữu 30,3 tỷ USD, xếp thứ 73 thế giới; tỷ phú Jack Ma, đồng sáng lập Alibaba Group, sở hữu 29,3 tỷ USD, xếp thứ 77 thế giới...

Tài sản của Chủ tịch Vingroup tăng mạnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động. Cổ phiếu VIC ngày 8/1 giao dịch ở mức 182.900 đồng/cổ phiếu, tăng 2,18% so với phiên trước.

Thời điểm cuối tháng 12/2025, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ở ngưỡng 30 tỷ USD, lần đầu tiên lọt top 70 người giàu nhất thế giới.

Tại khu vực Đông Nam Á, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 trong top 5 người giàu nhất, chỉ sau Prajogo Pangestu - Indonesia (khối tài sản trị giá 3,3 tỷ USD) đứng vị trí 55 trên thế giới.

Chủ tịch Vingroup hiện sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC. Ngoài ra, ông Phạm Nhật Vượng còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long).

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, Việt Nam có 4 tỷ phú khác. Trong đó, nữ tỷ phú duy nhất là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet Air sở hữu 4,8 tỷ USD, đứng vị trí 841 trên thế giới.

Tiếp theo là ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát với 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.515 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank xếp thứ 1.668 thế giới với 2,4 tỷ USD.

Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang sở hữu 1,1 tỷ USD, xếp thứ 2.983 thế giới.

