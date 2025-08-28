Hà Nội

Kinh doanh

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều nay

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ 15h hôm nay, cao nhất gần 500 đồng/lít sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Chiều 28/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, không cao hơn 19.771 đồng/lít.

Giá xăng RON 95 tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 20.363 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu cũng đồng loạt tăng. Dầu diesel tăng 452 đồng/lít, tối đa 18.357 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, không vượt quá 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, không cao hơn 15.260 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành hôm nay, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

gia-xang.jpg
Giá xăng dầu đồng loạt tăng. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 21/8 - 27/8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 34 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 15 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Trong kỳ điều hành chiều 21/8, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.092 đồng/lít.

Trái lại, giá các loại dầu đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không cao hơn 17.905 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

