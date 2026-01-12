Hà Nội

Bên trong căn nhà 4 tầng ở Hà Nội của đạo diễn Bình Trọng

Ngôi nhà của đạo diễn Trần Bình Trọng gồm 4 tầng, mang đậm chất nghệ sĩ, có hồ cá Koi tạo không gian bình yên giữa lòng Hà Nội.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sau nhiều năm lăn lộn với nghề, từ vai phụ "vừa xấu vừa nghèo" đến vai trò đạo diễn, diễn viên Trần Bình Trọng đã tích lũy được khối tài sản đáng nể. Ảnh: Hanoimoi
Hiện tại, đạo diễn Bình Trọng sống cùng vợ, con trong căn nhà 4 tầng khang trang ở Hà Nội. Ảnh: FBNV
Căn nhà của nam đạo diễn không theo đuổi sự hào nhoáng một cách phô trương mà tập trung vào sự tĩnh lặng. Ảnh: FBNV
Ngay lối vào nhà là khoảng sân vườn xanh mát kết hợp kiến trúc hiện đại và tiểu cảnh. Ảnh: FBNV
Điểm nhấn trong ngôi nhà là hồ cá Koi tuyệt đẹp. Ảnh: FBNV
Khu vực hồ cá là nơi Bình Trọng dành nhiều thời gian chăm sóc và thư giãn. Ảnh: FBNV
Phòng khách rộng rãi với nội thất gỗ cao cấp. Ảnh: FBNV
Góc làm việc đầy tính nghệ thuật của Bình Trọng. Ảnh: FBNV
Các món đồ trang trí bằng gỗ lũa, tượng Phật được chạm khắc tinh xảo. Ảnh: FBNV
Một góc phòng khách trong nhà đạo diễn Bình Trọng dịp Tết. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, Bình Trọng còn sở hữu một ngôi nhà vườn giản dị ở quê với khu vườn xanh mướt. Ảnh: FBNV
