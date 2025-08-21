Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm từ chiều nay

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng tăng, dầu giảm từ 15h hôm nay (21/8).

Chiều 21/8, cơ quan điều hành điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu bán lẻ, áp dụng từ 15h.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 110 đồng/lít, không cao hơn 19.464 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 208 đồng/lít, tối đa 20.092 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại đồng loạt giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít, không quá 17.905 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít, không cao hơn 17.814 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 152 đồng/kg, không cao hơn 15.116 đồng/kg.

Giá xăng tăng, dầu giảm. Ảnh: Tiền phong

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 33 phiên điều chỉnh, trong đó 13 phiên giảm, 14 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục không trích lập, không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 14/8/2025 - 20/8/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tồn kho dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine thảo luận về lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine giữa Nga và Ukraine; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 14/8 và kỳ điều hành ngày 21/8 là: 77,482 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,452 USD/thùng); 80,056 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,914 USD/thùng); 82,592 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,332 USD/thùng); 83,576 USD/thùng dầu diesel (giảm 1,140 USD/thùng); 401,068 USD/tấn dầu mazut (giảm 6,126 USD/tấn).

Tại kỳ điều hành gần nhất (ngày 14/8) giá xăng E5 RON 92 giảm 254 đồng/lít, không cao hơn 19.354 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 190 đồng/lít, không cao hơn 19.884 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt giảm: Dầu diesel giảm 723 đồng/lít, không cao hơn 18.077 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 640 đồng/lít, không cao hơn 18.020 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 379 đồng/kg, không cao hơn 15.268 đồng/kg.