5 loại hoa kiêng kỵ trưng trong nhà dịp năm mới 2026, tránh điềm xui

Kho tri thức

5 loại hoa kiêng kỵ trưng trong nhà dịp năm mới 2026, tránh điềm xui

Dưới đây là một số loài hoa theo quan niệm dân gian, dù đẹp nhưng bị cho là kém may mắn, không nên trưng trong nhà dịp năm mới. 

Theo Minh Khang/thanhnienviet
Hoa cúc trắng: Hoa cúc trắng mang vẻ đẹp thanh khiết, giản dị và thường được sử dụng trong các dịp tưởng niệm, tang lễ. Chính vì vậy, trong tiềm thức của nhiều người Việt, cúc trắng gắn với sự chia ly, mất mát và nỗi buồn.
Các chuyên gia phong thủy cho rằng, trưng hoa cúc trắng trong nhà dễ tạo cảm giác u buồn, làm suy giảm sinh khí và năng lượng tích cực của không gian sống. Thay vào đó, cúc vàng với sắc màu rực rỡ được xem là lựa chọn phù hợp hơn.
Hoa ly: Hoa ly (hay còn gọi là bách hợp) được nhiều người yêu thích nhờ dáng hoa sang trọng, cánh dày và hương thơm quyến rũ. Tuy nhiên, trong phong thủy dân gian, chữ "ly" thường bị liên tưởng đến ly tán, chia ly.
Chính vì sự liên tưởng này, không ít gia đình kiêng cắm hoa ly vào những ngày đầu năm với mong muốn giữ gìn sự gắn kết, êm ấm và thuận hòa. Dù ý nghĩa này mang tính dân gian, nhưng trong dịp Tết, nhiều người vẫn chọn "có kiêng có lành".
Hoa phù dung: Phù dung nổi tiếng với vẻ đẹp mong manh, thay đổi sắc hoa trong ngày. Tuy nhiên, đặc điểm "sớm nở tối tàn" lại khiến loài hoa này bị xem là biểu tượng của sự ngắn ngủi, không bền lâu.
Theo quan niệm Á Đông, điều này không phù hợp với tinh thần cầu mong một năm mới ổn định, lâu dài và phát triển. Trưng hoa phù dung vì thế bị cho là mang hàm ý thiếu bền vững trong công việc, tài lộc và các mối quan hệ.
Hoa dâm bụt: Hoa dâm bụt là loài hoa quen thuộc ở nhiều vùng quê Việt Nam, dễ trồng và nở quanh năm. Tuy nhiên, trong không gian thờ cúng hay phòng khách, hoa dâm bụt hiếm khi được lựa chọn.
Dân gian cho rằng loài hoa này mang nhiều âm khí, không phù hợp để chiêu tài, hút lộc đầu năm. Bên cạnh đó, tên gọi và hình ảnh dân dã của hoa dâm bụt cũng khiến nhiều người e ngại khi dùng trong dịp lễ trọng đại.
Hoa giả, hoa khô: Trong phong thủy, đầu năm là thời điểm cần sinh khí mạnh mẽ, tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở và khởi đầu mới. Hoa giả hoặc hoa khô tuy tiện lợi, bền đẹp nhưng lại bị xem là biểu tượng của sự tĩnh lặng, trì trệ, không mang năng lượng sống.
Việc trưng hoa giả ngày Tết vì thế được cho là không tốt cho vận khí, nhất là với những gia đình mong cầu tài lộc, hanh thông trong năm mới. *Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.
#HOA #chọn hoa chưng Tết #hoa ly #Phù dung

