Thủ phủ quất Tứ Liên đắt khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 song nhiều nhà vườn tại thủ phủ quất Tứ Liên (Hà Nội) đã tiêu thụ khoảng 50% số cây trong vườn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cách Tết Nguyên đán Bính Ngọ hơn một tháng, làng quất cảnh Tứ Liên (Hà Nội) rộn ràng hơn bao giờ hết khi hàng nghìn chậu quất bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Ảnh: Công Luận
Những ngày này, các nhà vườn tại Tứ Liên đang bước vào giai đoạn cao điểm sản xuất và kinh doanh. Ảnh: Báo Công Thương
Tại nhiều vườn quất, phần lớn cây đã ngả màu vàng óng, quả trĩu cành và tán lá xanh mướt. Ảnh: Người lao động
Theo chia sẻ của các nhà vườn, trong năm phải đối mặt với mưa lũ và thời tiết bất lợi, nhưng giai đoạn cuối năm khá thuận lợi, giúp cây quất sinh trưởng tốt, chất lượng đảm bảo, mẫu mã đồng đều. Ảnh: Công Luận
Ngoài những cây quất truyền thống, các dòng quất thế, quất ghép tạo điểm nhấn cho mùa Tết năm nay. Ảnh: Công luận
Tại một số nhà vườn, những tác phẩm quất ghép gỗ lũa lớn, cao hơn 3m, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng. Ảnh: Công luận
Một số cây được định giá lên tới 20 - 30 triệu đồng. Ảnh: Công luận
Thậm chí, có cây quất ghép gỗ lũa trị giá tới 50 triệu đồng. Ảnh: Công luận
Các nhà vườn cho biết, năm nay áp lực chi phí đè nặng lên người trồng. Giá nhiều loại vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chậu trồng…tăng đáng kể. Ảnh: Người lao động
Do vậy, giá quất cảnh Tết năm nay được dự báo có thể nhích lên so với các năm. Ảnh: Người lao động
Quất bonsai trong chậu hình con ngựa, mang ý nghĩa phong thủy cho không gian Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Công luận
Không ít thương lái tìm đến vườn quất đặt hàng sớm. Ảnh: Người lao động
Nhiều chậu quất bonsai đã được khách đặt mua từ lâu. Ảnh: Công luận
