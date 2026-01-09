Thủ phủ quất Tứ Liên đắt khách dịp Tết Bính Ngọ 2026

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 song nhiều nhà vườn tại thủ phủ quất Tứ Liên (Hà Nội) đã tiêu thụ khoảng 50% số cây trong vườn.