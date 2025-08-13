Dịp 2/9 tại Hà Nội: Giá phòng khách sạn tăng 40 - 50% nhưng nhu cầu vẫn cao

Nhu cầu bùng nổ, doanh thu hứa hẹn

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ năm nay đã tăng khoảng 35% so với cùng kỳ 2024, trong đó khu vực Hoàn Kiếm và Ba Đình vẫn là “điểm nóng” với tỷ lệ lấp đầy cao nhất, nhiều khách sạn đã kín chỗ từ rất sớm. Viettour Hà Nội cho biết, trong hơn 1.200 suất tour phục vụ giai đoạn 30/8 - 2/9, gần 500 suất đã được đặt trước, phần lớn là khách gia đình và nhóm bạn trẻ tìm kiếm trải nghiệm mùa thu Hà Nội.

Nhiều khách sạn rơi vào tình trạng không còn phòng trống, du khách muốn thuê được phải di chuyển xa trung tâm.

Khảo sát trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến cho thấy, giá lưu trú dịp lễ tại các khách sạn 3 - 4 sao ở trung tâm Hà Nội đang cao hơn 35 - 50% so với ngày thường. Ví dụ, một khách sạn 3 sao trên phố Hàng Bông có giá khoảng 750.000 đồng/đêm vào tháng 8, nhưng đã chạm mốc 1,5 triệu đồng/đêm vào tối 31/8. Một khách sạn 4 sao gần Quảng trường Ba Đình từ mức 800.000 đồng/đêm đã vọt lên hơn 2 triệu đồng/đêm.

Không chỉ phân khúc cao cấp, các cơ sở lưu trú bình dân, homestay tầm giá 400.000 - 450.000 đồng/đêm cũng gần như kín phòng nếu đặt sát ngày. Nhiều khách sạn báo hết chỗ ngay từ đầu tháng 8, đặc biệt ở các vị trí thuận lợi để di chuyển tới các điểm vui chơi, tham quan hoặc tham dự các sự kiện lớn trong dịp lễ.

Ngoài lưu trú, các dịch vụ ăn uống, vận chuyển nội đô và tour ngắn ngày kết hợp như Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Hạ Long, Hà Nội - Mộc Châu… cũng ghi nhận lượng đặt tăng mạnh. Một số doanh nghiệp còn triển khai gói du lịch trọn gói bao gồm vé máy bay, khách sạn và tour tham quan để thu hút khách sớm, giúp du khách tiết kiệm chi phí và tránh áp lực tìm dịch vụ vào giờ chót.

Các chuyên gia nhận định, với đà tăng trưởng nhu cầu hiện tại, tổng doanh thu từ khách du lịch dịp 2/9 của Hà Nội có thể tăng 20 - 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây không chỉ là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp dịch vụ, khách sạn và lữ hành mà còn góp phần thúc đẩy chuỗi giá trị kinh tế liên quan như thương mại, ẩm thực, vận tải và giải trí.

Bí quyết tối ưu chi phí

Trước sức ép giá cao, không ít du khách chọn cách lưu trú ngoài trung tâm để tiết kiệm. Anh Minh Quân ( TP.HCM) cho biết: “Tôi đặt khách sạn cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 8km, giá chỉ 350.000 - 380.000 đồng/đêm. Ba đêm nghỉ chỉ mất hơn 2 triệu đồng, bù lại phải dậy sớm để di chuyển vào trung tâm”.

Một giải pháp khác là rút ngắn thời gian ở Hà Nội, kết hợp với điểm đến gần như Ninh Bình, Hạ Long, Mộc Châu. Các công ty du lịch ghi nhận nhu cầu tour liên tỉnh tăng mạnh, đặc biệt là hành trình kết hợp 2 - 3 điểm trong 3 - 4 ngày nghỉ.

Các chuyên gia kinh tế du lịch phân tích, khi nhu cầu vượt xa cung, nhất là tại các vị trí đắc địa, việc tăng giá là tất yếu. Điểm đáng chú ý năm nay là tốc độ đặt phòng sớm và tỷ lệ kín chỗ cao hơn hẳn so với các năm trước. Điều này phản ánh sức hút đặc biệt của Hà Nội và cho thấy thị trường du lịch nội địa đã phục hồi mạnh sau dịch.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị du khách nên chủ động đặt vé và phòng trước ít nhất 4 - 6 tuần để tránh “sốc” giá. Ngoài ra, các gói combo vé máy bay + khách sạn thường rẻ hơn 15 - 20% so với đặt riêng lẻ. Du khách cũng có thể khám phá các điểm ngoài trung tâm như Công viên Yên Sở, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam hay các quán cà phê ven sông Hồng, đó những lựa chọn vừa giảm áp lực chi phí, vừa mang lại trải nghiệm khác biệt.

Ngoài ra, du khách có thể chọn các khách sạn mini, homestay hoặc căn hộ dịch vụ nằm ở khu vực giáp ranh trung tâm, vừa thuận tiện di chuyển vừa có giá “mềm” hơn. Trong những ngày cao điểm, nên ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng, xe đạp hoặc đi bộ để giảm chi phí phát sinh.

Nếu biết kết hợp khéo léo giữa thời điểm đặt dịch vụ, lựa chọn vị trí lưu trú và phương tiện di chuyển, du khách vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn không khí sôi động tại trung tâm thành phố mà không bị “đau ví”.

Tiến Anh