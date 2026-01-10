Người có thể trở thành CEO mới của Apple là ai?

John Ternus, một giám đốc điều hành kín tiếng nhưng có tầm ảnh hưởng lớn tại Apple, có thể là người kế nhiệm Tim Cook, người đã giữ chức vụ giám đốc điều hành lâu năm của công ty, nếu ông từ chức.

Apple đang bước vào giai đoạn nhạy cảm về nhân sự cấp cao, khi Tim Cook được cho là bày tỏ mong muốn giảm khối lượng công việc sau hơn một thập kỷ điều hành tập đoàn giá trị hàng đầu thế giới. Vị CEO 65 tuổi đã lãnh đạo công ty kể từ khi Steve Jobs từ chức vào năm 2011. Dự kiến, Tim Cook ​​sẽ chuyển sang vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thay vì nghỉ hưu hoàn toàn.

Theo tờ New York Times, John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, đang là ứng viên dẫn đầu cho vị trí CEO. John Ternus đã có 24 năm làm việc tại Apple, thăng tiến từ việc thiết kế màn hình máy Mac đến điều hành toàn bộ phần cứng. Giống như Tim Cook, John Ternus nổi tiếng là người tỉ mỉ đến từng chi tiết và am hiểu tường tận chuỗi cung ứng rộng lớn của Apple tại Châu Á. Cả Tim Cook và John Ternus đều giữ bình tĩnh dưới áp lực và không gây xích mích.

John Ternus (bên trái) đang là ứng cử viên tiềm năng kế nhiệm ghế CEO của Apple thời hậu Tim Cook (bên phải). Ảnh: Medium

Cân bằng giữa sự đổi mới và lợi nhuận

John Ternus tạo dấu ấn bằng những quyết định cân bằng giữa sự đổi mới và lợi nhuận. Khoảng năm 2018, khi xem xét việc bổ sung cảm biến LiDAR lên iPhone. Linh kiện sẽ giúp người dùng chụp ảnh tốt hơn, có khả năng lập bản đồ môi trường xung quanh và ứng dụng thực tế tăng cường (AR). Tuy nhiên, bộ phận này có thể khiến chi phí sản xuất tăng thêm 40 USD/chiếc, làm giảm lợi nhuận của Apple.

Thời điểm đó, John Ternus, Giám đốc Kỹ thuật Phần cứng tại Apple, đề xuất chỉ bổ sung cảm biến LiDAR cho dòng iPhone Pro đắt tiền hơn, theo lời kể từ 2 người liên quan đến dự án.

Ternus cho rằng iPhone Pro thường được mua bởi những khách hàng trung thành nhất của Apple, vốn hào hứng với công nghệ mới. Trong khi đó, người dùng bình thường sẽ không mấy quan tâm.

Việc cân bằng giữa bổ sung tính năng mới và duy trì lợi nhuận đã định hình phong cách làm việc thận trọng, kín đáo của Ternus. Gia nhập Apple từ năm 2001, Ternus được một số người đánh giá là ứng viên tiềm năng để thay thế CEO Tim Cook, trong trường hợp ông quyết định từ chức.

Kín đáo và thận trọng

Dù khá kín tiếng, John Ternus dường như đã vượt lên trước các ứng viên khác trong cuộc đua trở thành CEO tiếp theo của Apple - theo bốn nguồn tin thân cận với công ty. Tuy nhiên, ông Tim Cook cũng đang chuẩn bị nhiều gương mặt nội bộ khác làm phương án kế nhiệm tiềm năng, bao gồm Craig Federighi (phụ trách phần mềm), Eddy Cue (dịch vụ), Greg Joswiak (tiếp thị toàn cầu) và Deirdre O’Brien (bán lẻ và nhân sự).

John Ternus trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Bloomberg.

Ternus năm nay 50 tuổi, bằng với Cook khi ông tiếp quản ghế CEO từ Steve Jobs năm 2011. Cả Ternus và Cook được đánh giá điềm tĩnh, có khả năng điều hành bộ máy phức tạp, chặt chẽ tại một trong những công ty giá trị nhất thế giới mà không gây mâu thuẫn.

Sự nổi lên của John Ternus gây tranh luận giữa các cựu nhân viên Apple và nhân sự cấp dưới về phong cách lãnh đạo. Không ai biết ông sẽ giống Tim Cook, người thành công nhờ chiến lược phát triển từng bước và bền vững, hoặc giống Steve Jobs, người đặt nền móng cho thành công của Apple bởi những quyết định mạo hiểm và sản phẩm đột phá.

Cameron Rogers, cựu quản lý nhóm kỹ thuật phần mềm và sản phẩm tại Apple giai đoạn 2005-2022, chia sẻ: “Nếu muốn sản xuất iPhone mỗi năm, Ternus sẽ là người bạn cần”.

Nếu được bổ nhiệm, John Ternus – thành viên trẻ nhất trong ban lãnh đạo điều hành – sẽ là CEO đầu tiên của Apple sau ba thập kỷ trưởng thành từ mảng phần cứng. Ông từng tham gia phát triển nhiều thiết bị chủ lực cũng như các hoạt động sản xuất toàn cầu của Apple, nhưng lại là cái tên khá xa lạ với công chúng bên ngoài công ty.

Khác với một số ứng viên khác, John Ternus trực tiếp làm việc trên nhiều thiết bị của Táo khuyết, kể cả hoạt động sản xuất toàn cầu.

Bên trong Apple, John Ternus được biết đến nhiều hơn với vai trò duy trì sản phẩm thay vì sáng tạo phần cứng mới. Một số cựu nhân viên nói rằng ông không có nhiều kinh nghiệm về chính sách hoặc trách nhiệm chính trị, vốn cần thiết cho vị trí lãnh đạo cao nhất.

John Ternus là người gốc California, nhận bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania, nơi ông từng là thành viên đội bơi lội. Với đề án tốt nghiệp, Ternus thiết kế thiết bị cho phép người liệt tứ chi dùng chuyển động đầu để điều khiển cánh tay cơ khí, hỗ trợ ăn uống.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 1997, John Ternus dành 4 năm tiếp theo tại một startup về thực tế ảo. Năm 2001, Ternus gia nhập Apple và làm việc trong nhóm phát triển màn hình máy tính Mac, thời điểm công ty rời khỏi thiết kế sặc sỡ trên iMac.

Trong 3 năm tiếp theo, Ternus lên vị trí quản lý, theo lời kể từ Steve Siefert, sếp đầu tiên của Ternus tại Apple. Trong thời gian đó, đội ngũ của Siefert chuyển sang tầng văn phòng khác, đổi từ kiểu khép kín sang không gian mở, song vẫn có một số phòng kín. Khi thăng chức, Ternus có quyền chọn phòng kín nhưng ông từ chối.