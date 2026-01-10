Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội trước thời điểm bị dẹp bỏ

Kinh doanh

Chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội trước thời điểm bị dẹp bỏ

Tại một số chợ tạm, chợ cóc ở Hà Nội, hàng hóa bày bán tràn lan, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự khu vực.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm chợ tạm, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1 để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ. Ảnh: Vietnamnet
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm chợ tạm, chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1 để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ. Ảnh: Vietnamnet
Sáng 8/1, người mua kẻ bán vẫn tấp nập tại chợ cóc ngõ 481/1 Ngọc Lâm (phường Bồ Đề). Người bán chủ yếu ở ngoại thành, mang rau cỏ, thịt lợn đến bán vào buổi sáng. Ảnh: Cand
Sáng 8/1, người mua kẻ bán vẫn tấp nập tại chợ cóc ngõ 481/1 Ngọc Lâm (phường Bồ Đề). Người bán chủ yếu ở ngoại thành, mang rau cỏ, thịt lợn đến bán vào buổi sáng. Ảnh: Cand
Nhiều năm qua, các điểm chợ cóc ở Hà Nội luôn gây áp lực lớn cho trật tự đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: VOV
Nhiều năm qua, các điểm chợ cóc ở Hà Nội luôn gây áp lực lớn cho trật tự đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: VOV
Lực lượng công an phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, lập lại trật tự đô thị để xây dựng Hà Nội văn minh, an toàn và bền vững. Ảnh: VOV
Lực lượng công an phường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, lập lại trật tự đô thị để xây dựng Hà Nội văn minh, an toàn và bền vững. Ảnh: VOV
Lực lượng dân phòng và các cơ quan chức năng phường Kiến Hưng hỗ trợ tiểu thương dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: VOV
Lực lượng dân phòng và các cơ quan chức năng phường Kiến Hưng hỗ trợ tiểu thương dẹp hàng quán lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: VOV
Nhiều điểm kinh doanh tự phát tại phố Phú La, phường Kiến Hưng, đã tự tháo dỡ mái vẩy, mái tôn để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: VOV
Nhiều điểm kinh doanh tự phát tại phố Phú La, phường Kiến Hưng, đã tự tháo dỡ mái vẩy, mái tôn để trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh: VOV
Một góc chợ cóc tại đường Pháo Đài Láng (phường Láng, Hà Nội) vẫn nhộn nhịp vào ngày 8/1. Ảnh: PhunuVietNam
Một góc chợ cóc tại đường Pháo Đài Láng (phường Láng, Hà Nội) vẫn nhộn nhịp vào ngày 8/1. Ảnh: PhunuVietNam
Tại khu vực tập thể Thành Công (cổng sau Trường Mầm non Thành Công, phường Giảng Võ), hoạt động mua bán kéo dài từ đầu đến cuối phố. Ảnh: Vietnamnet
Tại khu vực tập thể Thành Công (cổng sau Trường Mầm non Thành Công, phường Giảng Võ), hoạt động mua bán kéo dài từ đầu đến cuối phố. Ảnh: Vietnamnet
Khu vực này hiện tồn tại khoảng 135 hộ kinh doanh tự phát, buôn bán nhỏ lẻ, được xếp vào nhóm 1 và sẽ được xử lý trước ngày 30/1/2026. Ảnh: Vietnamnet
Khu vực này hiện tồn tại khoảng 135 hộ kinh doanh tự phát, buôn bán nhỏ lẻ, được xếp vào nhóm 1 và sẽ được xử lý trước ngày 30/1/2026. Ảnh: Vietnamnet
Tại khu vực phố Trần Quốc Vượng (phường Cầu Giấy), các sạp hàng bày bán khắp nơi tạo thành chợ cóc. Ảnh: Vietnamnet
Tại khu vực phố Trần Quốc Vượng (phường Cầu Giấy), các sạp hàng bày bán khắp nơi tạo thành chợ cóc. Ảnh: Vietnamnet
Chợ tự phát tại khu vực nghĩa trang Hà Trì (phường Hà Đông) họp ngay trên tuyến đường dân sinh, gây ách tắc giao thông giờ cao điểm. Ảnh: VOV
Chợ tự phát tại khu vực nghĩa trang Hà Trì (phường Hà Đông) họp ngay trên tuyến đường dân sinh, gây ách tắc giao thông giờ cao điểm. Ảnh: VOV
Việc triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Hội đồng nhân dân TP trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị. Ảnh: Vietnamnet
Việc triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Hội đồng nhân dân TP trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị. Ảnh: Vietnamnet
Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Ảnh: Vietnamnet
Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Ảnh: Vietnamnet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Xử lý chợ cóc Hà Nội #Trật tự đô thị và an toàn giao thông #Quản lý kinh doanh tự phát #Xây dựng đô thị văn minh #Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn đô thị #Bảo vệ mỹ quan và môi trường

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT