Thủ phủ bưởi Diễn rộn ràng vào mùa thu hoạch

Kinh doanh

Các vườn bưởi Diễn đang tất bật vụ thu hoạch cuối năm và đón đông đảo du khách tham quan, trải nghiệm. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn bưởi Diễn ở phường Phú Diễn (Hà Nội) tấp nập vào vụ thu hoạch. Ảnh: VOV
Từ sáng sớm, không khí lao động tại các vườn bưởi Diễn trở nên rộn ràng. Ảnh: Laodongthudo
Trái bưởi vàng tươi được các nhà vườn tất bật thu hoạch. Ảnh: VOV
Những gốc bưởi Diễn tại đây đều đã hơn 20 năm. Theo kinh nghiệm của người trồng bưởi, bưởi càng già cây, vò càng rám, hương vị càng thơm ngon, đậm đà. Ảnh: Suckhoedoisong
Mỗi trái bưởi nặng từ 7 - 8 lạng đến 1,2 kg. Ảnh: Laodongthudo
Năm nay, dù chịu nhiều thiệt hại do tác động của các cơn bão liên tiếp, song nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc và kinh nghiệm ứng phó linh hoạt với thời tiết khắc nghiệt, người trồng bưởi vẫn giữ được vườn cây ổn định. Ảnh: Suckhoedoisong
Những tháng cuối năm, trái bưởi có điều kiện phát triển tốt, đạt độ ngọt cao, quả to tròn, đều đẹp, lớp vỏ chuyển vàng óng, bắt mắt. Ảnh: Laodongthudo
Giống bưởi Diễn chín rộ vào các tháng 11-12 âm lịch, trùng với dịp cận Tết nên được người dân khắp nơi tìm đến đặt mua, vừa sử dụng trong gia đình, vừa làm quà biếu. Ảnh: VOV
Để tăng nguồn thu, nhiều nhà vườn bưởi Diễn mở thêm dịch vụ đón khách tham quan, check-in, chụp ảnh có thu phí. Ảnh: Suckhoedoisong
Mỗi ngày, các vườn bưởi thu hút khoảng 70-100 lượt khách đến tham quan. Ảnh: Suckhoedoisong
Không chỉ trải nghiệm, du khách còn được trực tiếp thưởng thức bưởi Diễn ngay tại vườn. Ảnh: Suckhoedoisong
#Thu hoạch bưởi Diễn cuối năm #Nghề trồng và chăm sóc bưởi Diễn #Tham quan vườn bưởi Diễn #Giống bưởi Diễn chín rộ dịp Tết #Ảnh hưởng của thời tiết đến mùa vụ #Dịch vụ du lịch tại vườn bưởi Diễn

