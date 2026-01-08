Công ty Đồ hộp Hạ Long lên tiếng vụ 120 tấn lợn bệnh được "phù phép"

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khẳng định các sản phẩm đang lưu thông đều đáp ứng đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

CTCP Đồ hộp Hạ Long (Canfoco, mã CAN) vừa có văn bản báo cáo, giải trình liên quan đến nội dung phản ánh trên chương trình “Việt Nam hôm nay” và bản tin “Thời sự” – Kênh VTV1 phát sóng ngày 07/01/2026, xoay quanh vụ việc liên quan đến nguồn nguyên liệu đầu vào của Công ty.

Theo đó, Halong Canfoco khẳng định toàn bộ 9 đối tượng bị bắt giữ, khởi tố đều là các cá nhân bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty.

Canfoco là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ do bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Nội dung này đã được các cơ quan chức năng ghi nhận trong quá trình điều tra, xác minh.

Trụ sở Công ty CP đồ hộp Hạ Long trên phố Lê Lai, TP Hải Phòng. Ảnh: Tiền phong

Sau khi phát hiện sự việc vào tháng 9/2025, Canfoco cho biết đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra. Đồng thời, Công ty nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly, tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Canfoco đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Công ty xác định đây là sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, có ảnh hưởng nhất định đến uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.

Các sản phẩm của Công ty đang lưu thông trên thị trường đều đáp ứng đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình nội bộ. Nhà máy của Canfoco hiện vẫn duy trì đầy đủ các chứng nhận quản lý an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000, đồng thời chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng.

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra ổn định, liên tục, tuân thủ đúng quy định pháp luật và không phát sinh gián đoạn trọng yếu.