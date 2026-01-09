Triệt xoá đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả ở Cần Thơ

Ngày 09/01, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Thạnh An, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc - Chi cục Quản lý thị trường Cần Thơ tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất.

Cụ thể, 3 địa điểm nằm tại ấp Phụng Quới A (xã Thạnh An, TP Cần Thơ) do đối tượng L.V.H. (SN 1973) và vợ là V.T.T. (SN 1985) tổ chức thực hiện.

Lực lượng chức năng "đột kích" cơ sở sản xuất nước hoa giả....

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã tạm giữ số lượng lớn tang vật, gồm: hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như ALLURE, ACQUA DI GIÒ, COCO CHANEL, DIOR, LELABO...; hơn 130 lít nước hoa đã pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai đựng nước hoa; hơn 18.000 nhãn hiệu nước hoa các loại và 04 máy dùng chuyên dụng để sản xuất nước hoa.

Làm việc với lực lượng chức năng, L.V.H. và V.T.T. khai nhận để nhằm che giấu hành vi sản xuất nước hoa giả, năm 2018, H. có thành lập Công ty TNHH HALOVA do H. làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh sản xuất nước hoa với nhiều nhãn hiệu, đồng thời tổ chức sản xuất nước hoa giả các loại bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

...thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Toàn bộ số nước hoa giả mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới là do H. và T. đặt mua vỏ chai, vỏ hộp, nắp chai, nhãn hiệu và hóa chất tinh mùi tại chợ Kim Biên, TP.HCM và trên mạng xã hội về nhà thuê tại TP Bà Rịa , tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để trực tiếp sản xuất và bán ra thị trường song song với nước hoa do Công ty TNHH HALOVA sản xuất nhằm thu lợi bất chính.

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, H. và T. đã vận chuyển toàn bộ số tang vật trên về để tại 3 địa điểm nhà của L.V.H. và người thân tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, TP Cần Thơ nhằm mục đích tiếp tục tiêu thụ sản phẩm nước hoa giả đã sản xuất, đồng thời lắp đặt các máy móc, thiết bị để tiếp tục sản xuất nước hoa giả.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

