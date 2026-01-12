Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông ở Hà Tĩnh nhập viện cấp cứu sau khi ăn tiết canh dê

Sau 10 ngày ăn tiết canh dê, người đàn ông ở Hà Tĩnh bị suy thận cấp, rơi vào tình trạng nguy kịch, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

Hạo Nhiên

Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu và làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen) do nhiễm khuẩn huyết, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh dê cách đây 10 ngày.

Trước đó, khoảng 12h ngày 10/1, ông H. đang ở nhà thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ngã nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

edit-edit-liencaulon-17681853342841662501394.jpg
Bệnh nhân T.T.H được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân bị sốt, đau đầu, nói ngọng, đau nhức toàn thân, trên cơ thể xuất hiện nhiều nốt xuất huyết dưới da. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, tăng men gan, theo dõi suy thận cấp, nên được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch.

Tuy nhiên, do bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã làm các thủ tục cần thiết, chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu.

Theo người nhà cho biết, bệnh nhân từng ăn tiết canh dê tại một nhà hàng trên địa bàn Hà Tĩnh. Căn cứ vào các triệu chứng, các bác sĩ nghi bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Bệnh viện khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn tiết canh và các thực phẩm sống.

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận ca tử vong đầu tiên do liên cầu khuẩn lợn

Người đàn ông 53 tuổi, trú tại xã Ô Diên (Hà Nội), tử vong sau khi mắc liên cầu khuẩn lợn. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh này tại Hà Nội năm 2025.

Trong khoảng 2 tuần đầu tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3 trường hợp nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn, đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến việc ăn tiết canh tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra một người đàn ông 53 tuổi, trú tại xã Ô Diên (Hà Nội), vừa tử vong sau khi mắc liên cầu khuẩn lợn. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do căn bệnh này tại Hà Nội trong năm 2025.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Ngày 21/7, người bệnh nhập Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng trong tình trạng sốt 39 độ C, đau đầu, nổi ban tím ở mặt, tai, bụng, ngực, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nghi ngờ do liên cầu khuẩn lợn và được chuyển đến Trung tâm Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai.

Sống Khỏe

Ăn nhầm mì tôm tẩm thuốc diệt chuột, 2 bệnh nhi nhập viện cấp cứu

Hai bé 26 và 31 tháng tuổi ở Bắc Ninh được cấp cứu kịp thời sau khi ăn nhầm thuốc diệt chuột, nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng ngừa và giám sát trẻ.

Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh số 1 vừa cấp cứu cho bé Đỗ Nhã P. (26 tháng tuổi) và bé Ngô Minh Q. (31 tháng tuổi, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) bị ngộ độc thuốc diệt chuột.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Minh Q. khi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1/Ảnh BV
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi Minh Q. khi điều trị tại Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1/Ảnh BV
