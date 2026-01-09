Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh khúc gỗ quý được trả hơn nửa tỷ đồng, chủ quyết không bán

Kinh doanh

Cận cảnh khúc gỗ quý được trả hơn nửa tỷ đồng, chủ quyết không bán

Khối gỗ trầm 15kg rất hiếm gặp ở xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) được trả tới 600 triệu đồng nhưng chủ nhân kiên quyết không bán. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần đây, cơ sở trầm hương của gia đình chị Hoàng Hương Lan, ở thôn 10, xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) được nhiều thương lái và người chơi trầm chú ý khi sở hữu một khối trầm tốc bông tự nhiên nặng tới 15 kg. Ảnh: Dân Việt
Gần đây, cơ sở trầm hương của gia đình chị Hoàng Hương Lan, ở thôn 10, xã Phúc Trạch (tỉnh Hà Tĩnh) được nhiều thương lái và người chơi trầm chú ý khi sở hữu một khối trầm tốc bông tự nhiên nặng tới 15 kg. Ảnh: Dân Việt
Khối gỗ trầm này được giới chuyên môn nhận định là vô cùng quý hiếm. Ảnh: Suckhoedoisong
Khối gỗ trầm này được giới chuyên môn nhận định là vô cùng quý hiếm. Ảnh: Suckhoedoisong
Theo chủ cơ sở trầm hương Hoàng Lan, cây dó trầm được mua cách đây hơn 2 tháng. Khi xẻ thân, thương lái địa phương phát hiện có nhiều trầm tốc bông và đơn vị đã trực tiếp đến xem xét, thu mua. Ảnh: Tiền phong
Theo chủ cơ sở trầm hương Hoàng Lan, cây dó trầm được mua cách đây hơn 2 tháng. Khi xẻ thân, thương lái địa phương phát hiện có nhiều trầm tốc bông và đơn vị đã trực tiếp đến xem xét, thu mua. Ảnh: Tiền phong
Các chuyên gia về trầm hương tại Phúc Trạch cho biết, khối trầm hương tốc bông "trăm năm có một" này là một trong những dạng trầm hương tự nhiên quý hiếm nhất, hình thành trong cây dó bầu sau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tích tụ nhựa. Ảnh: Dân Việt
Các chuyên gia về trầm hương tại Phúc Trạch cho biết, khối trầm hương tốc bông "trăm năm có một" này là một trong những dạng trầm hương tự nhiên quý hiếm nhất, hình thành trong cây dó bầu sau hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tích tụ nhựa. Ảnh: Dân Việt
Loại trầm này có vân dầu lan tỏa như bông hoa, ăn sâu và phân bố đều trong thớ gỗ, tạo mùi hương dịu ngọt, sâu và bền. Ảnh: Dân Việt
Loại trầm này có vân dầu lan tỏa như bông hoa, ăn sâu và phân bố đều trong thớ gỗ, tạo mùi hương dịu ngọt, sâu và bền. Ảnh: Dân Việt
Sau khi đưa về cơ sở, khối trầm được các nghệ nhân xử lý, chế tác thủ công trong hơn 2 tháng. Ảnh: Suckhoedoisong
Sau khi đưa về cơ sở, khối trầm được các nghệ nhân xử lý, chế tác thủ công trong hơn 2 tháng. Ảnh: Suckhoedoisong
Khi hoàn thiện, khối trầm nặng 15 kg, gồm một khúc lớn dài khoảng 1,8 m, nặng 11 kg và một khúc dài khoảng 80 cm, nặng 4 kg. Ảnh: Tiền phong
Khi hoàn thiện, khối trầm nặng 15 kg, gồm một khúc lớn dài khoảng 1,8 m, nặng 11 kg và một khúc dài khoảng 80 cm, nặng 4 kg. Ảnh: Tiền phong
Quy trình chế tác trầm tốc bông đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Ảnh: Dân Việt
Quy trình chế tác trầm tốc bông đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác tuyệt đối. Ảnh: Dân Việt
Từng lớp gỗ tạp bên ngoài phải được bóc tách cẩn trọng để giữ nguyên cấu trúc bông trầm bên trong. Ảnh: Dân Việt
Từng lớp gỗ tạp bên ngoài phải được bóc tách cẩn trọng để giữ nguyên cấu trúc bông trầm bên trong. Ảnh: Dân Việt
Có những chi tiết nhỏ, nghệ nhân chế tác phải mất cả ngày để chỉnh sửa từng chút một. Ảnh: Dân Việt
Có những chi tiết nhỏ, nghệ nhân chế tác phải mất cả ngày để chỉnh sửa từng chút một. Ảnh: Dân Việt
Theo ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, đây là cây trầm hình thành hoàn toàn tự nhiên, đạt tiêu chuẩn dược liệu, có dầu lan đều, vân đẹp, mùi thơm ngọt và sâu. Ảnh: Sài Gòn giải phóng
Theo ông Phan Quốc Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, đây là cây trầm hình thành hoàn toàn tự nhiên, đạt tiêu chuẩn dược liệu, có dầu lan đều, vân đẹp, mùi thơm ngọt và sâu. Ảnh: Sài Gòn giải phóng
Dù đã có người trả giá 600 triệu đồng nhưng gia đình vẫn chưa bán vì cho rằng giá trị thực có thể vượt một tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong
Dù đã có người trả giá 600 triệu đồng nhưng gia đình vẫn chưa bán vì cho rằng giá trị thực có thể vượt một tỷ đồng. Ảnh: Tiền phong
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Khối trầm hương quý hiếm #Giá trị khối trầm tự nhiên #Chế tác thủ công trầm hương #Nguồn gốc và hình thành trầm #Nghiên cứu và đánh giá trầm hương #Giá trị và thương lượng bán hàng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT