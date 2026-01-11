Hà Nội

5 loại cây trồng trong phòng tắm vừa đẹp vừa hút khí xấu

Bất động sản

Đặt cây xanh trong phòng tắm không chỉ giúp không gian trở nên sinh động mà còn có tác dụng hút ẩm, lọc không khí, giảm mùi khó chịu.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Lưỡi hổ đứng đầu danh sách cây trồng trong phòng tắm. Lá cây có thể hút bớt hơi ẩm và khí độc hại trong nhà vệ sinh. Ảnh: Internet
Lưỡi hổ chịu bóng tốt, không cần tưới nước thường xuyên. Ngoài ra, dáng cây thẳng đứng, lá vằn xanh vàng giúp phòng tắm trông hiện đại và gọn gàng hơn. Ảnh: VIBA Vietnam
Trầu bà là cây dây leo mềm mại, dễ sống và phát triển nhanh. Cây có khả năng hút ẩm cao, giảm mùi hôi trong phòng tắm hiệu quả. Ảnh: Internet
Trầu bà cũng được biết đến với khả năng hấp thụ các khí độc từ hóa chất tẩy rửa thường dùng trong phòng vệ sinh. Ảnh: Internet
Dương xỉ thích hợp đặt trong phòng tắm vì ưa ẩm và thích ánh sáng gián tiếp. Loại cây này giúp lọc không khí, hấp thụ mùi hôi và giảm lượng vi khuẩn trong không gian kín. Ảnh: Internet
Tán lá xòe rộng, mềm mại của dương xỉ mang đến cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên, biến phòng tắm thành nơi nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ảnh: AD
Cây lan ý dễ chăm sóc, phù hợp với không gian nhà vệ sinh vì không cần quá nhiều ánh sáng. Ảnh: Kiểng lá VN
Lan ý còn có khả năng hút các chất độc như ammonia, acetone và nấm mốc – những tác nhân thường xuất hiện trong phòng tắm. Ảnh: Internet
Nha đam là loại cây nhỏ gọn, phù hợp với phòng tắm diện tích hạn chế và không cần chăm sóc cầu kỳ. Ảnh: Internet
Cây nha đam có tác dụng thanh lọc không khí, giải phóng nhiều oxy, giúp loại bỏ ẩm mốc. Ảnh: Phương Trung Green
